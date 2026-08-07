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В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок.

В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок. Подробнее

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В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок.

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| Новости » Общественная жизнь

В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок.

В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

 В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок.

Администрация южноуральского города совместно с центром «Мой бизнес» прорабатывают идею создания в Трехгорном завода, где начнут перерабатывать старые шины в мелкую крошку. На Южном Урале есть подобные предприятия, и новый завод поможет еще лучше решить проблему отходов.

Резиновая крошка — это сырье, которое используется прежде всего как покрытие для беговых дорожек и детских площадок, а также применяется в некоторых других сферах, сообщает ГТРК «Южный Урал».— Необходимо провести анализ сырьевой базы и просчитать рентабельность предлагаемого перерабатывающего производства, — отмечают в центре «Мой бизнес».

Ранее «Губерния» сообщала о том, что в Трехгорном началось создание парка «Поколений». В этом парке сделают новые клумбы с цветами, смонтируют лавочки и выставочный стенд «Гордость поколений». Далее планируется создать детскую зону «В гостях у Глухаря», велопарк и сцену, обустроить зону у воды и установить там арт-объект «Рама для созерцания».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142488/

2026-08-10PKT10:47:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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