Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

20 июня на стадионе «Труд» жители Озерска отметили День города и 78 годовщину со дня образования ФГУП «ПО «Маяк». Со сцены земляков поздравили глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, генеральный директор градообразующего предприятия Андрей Порошин и депутат Законодательного Собрания региона Сергей Костылев.

Праздничная программа прошла с размахом. День города и 78-летие «Маяка» озерчане отметили под драйвовые хиты – мощно, душевно и с настоящим рок-настроением.

Со сцены прозвучали поздравления от генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Андрея Порошина и главы Озерского городского округа, лидера местного отделения партии "Единая Россия" Сергея Гергенрейдера, депутата Законодательного Собрания региона и директора ПМЗ Сергея Костылева.

Руководители муниципалитета и производственного предприятия выразили искреннюю благодарность всем, кто сегодня своим трудом создает историю города и «Маяка», а также всем поколениям атомщиков, особенно ветеранам. Отдельные поздравления и напутствия были адресованы выпускникам: им пожелали найти свой путь и приумножить славу Озерска и «Маяка».

В начале вечера выступили творческие коллективы Культурно-досугового центра. Гвоздем программы стало выступление группы работников ПО "Маяк" «Против ветра». Затем на сцену вышел экс-лидер легендарных «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец. Вместе с озерчанами он зажег под бессмертные «Звезды 3000», «Розовые очки», «Зачем топтать мою любовь» и другие хиты конца 90-х - начала 2000-х: весь стадион подпевал каждому слову.

Организаторы празднования и администрация округа выражают благодарность полиции и другим силовым ведомствам за обеспечение общественного порядка.

Фото: Александра Абросимова и Мы с Маяка | Атомный Озёрск 74

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64140/