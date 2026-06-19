Обратная связь Вторник, 23 июня, 16:54
Регистрация на сайте
Авторизация
| Городские новости

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 23.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 23.06.26 г. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 22.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 22.06.26 г. Подробнее

| Городские новости

Озерские гимнастки продолжат тренировки в родном, но обновлённом зале.

Озерские гимнастки продолжат тренировки в родном, но обновлённом зале. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 19.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 19.06.26 г. Подробнее

| Городские новости

В Озерске проходит конкурс на лучший эскизный проект въездного знака.

В Озерске проходит конкурс на лучший эскизный проект въездного знака. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 18.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 18.06.26 г. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 17.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 17.06.26 г. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа 16.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа 16.06.26 г. Подробнее
| Новости » Городские новости

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

20 июня на стадионе «Труд» жители Озерска отметили День города и 78 годовщину со дня образования ФГУП «ПО «Маяк». Со сцены земляков поздравили глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, генеральный директор градообразующего предприятия Андрей Порошин и депутат Законодательного Собрания региона Сергей Костылев.

Праздничная программа прошла с размахом. День города и 78-летие «Маяка» озерчане отметили под драйвовые хиты – мощно, душевно и с настоящим рок-настроением.

Со сцены прозвучали поздравления от генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Андрея Порошина и главы Озерского городского округа, лидера местного отделения партии "Единая Россия" Сергея Гергенрейдера, депутата Законодательного Собрания региона и директора ПМЗ Сергея Костылева.

Руководители муниципалитета и производственного предприятия выразили искреннюю благодарность всем, кто сегодня своим трудом создает историю города и «Маяка», а также всем поколениям атомщиков, особенно ветеранам. Отдельные поздравления и напутствия были адресованы выпускникам: им пожелали найти свой путь и приумножить славу Озерска и «Маяка».

В начале вечера выступили творческие коллективы Культурно-досугового центра. Гвоздем программы стало выступление группы работников ПО "Маяк" «Против ветра». Затем на сцену вышел экс-лидер легендарных «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец. Вместе с озерчанами он зажег под бессмертные «Звезды 3000», «Розовые очки», «Зачем топтать мою любовь» и другие хиты конца 90-х - начала 2000-х: весь стадион подпевал каждому слову.

Организаторы празднования и администрация округа выражают благодарность полиции и другим силовым ведомствам за обеспечение общественного порядка.

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Празднование Дня города – яркое событие, которое останется в памяти

Фото: Александра Абросимова и Мы с Маяка | Атомный Озёрск 74

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64140/

2026-06-23PKT08:40:00
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 02.06.26 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 03.06.2026 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 04.06.26 г.
» В центре внимания. Диорама в ЦКиДМ.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 10.06.26 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 09.06.26 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 11.06.26 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 02.06.26 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 03.06.2026 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 04.06.26 г.
» В центре внимания. Диорама в ЦКиДМ.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 10.06.26 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 09.06.26 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 11.06.26 г.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги