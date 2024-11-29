День рождения любимого Озерка отметили Гранд-концертом.

8 ноября в ДК «Маяк» состоялся большой праздничный концерт под названием «Территория вдохновения». Перед началом концерта глава округа и председатель Собрания депутатов поздравили озерчан, вручили грамоты и благодарственные письма представителям спортивной общественности, ряду работников учреждений культуры.

В предпраздничный день первыми на сцену поднялись глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.

– В день рождения Озерска с особой гордостью вспоминаем о том, как он создавался, отдаём дань уважения ветеранам, – обратился к собравшимся Сергей Гергенрейдер. – Наши предшественники сделали все возможное и невозможное, чтобы нынешнее поколение могло гордиться своей малой Родиной - благоустроенным городом в живописном уголке Южного Урала. Низкий поклон первостроителям, ветеранам-атомщикам, представителям славной советской эпохи, когда создавался наш город.

В условиях специальной военной операции озерчане встали на защиту рубежей Родины и вместе со своими соотечественниками проявляют героизм, самопожертвование и патриотизм. Округ поддерживает семьи мобилизованных земляков. Кроме того, озерчане регулярно собирают и отправляют в зону СВО гуманитарные конвои. Слова благодарности мы адресуем всем жителям округа за поддержку Донецкой и Луганской республик, наших военнослужащих, добровольцев и членов их семей.

Дорогие земляки, разрешите от всей души поздравить вас с нашим общим очень большим и важным праздником, с днём рождения нашей малой Родины. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия, мирного неба над головой.

– По традиции в связи с очередной годовщиной Озерска мы уже отметили и поблагодарили активных и неравнодушных озерчан, представителей общественных организаций, – продолжил тему празднования 79 годовщины со дня образования Озерска Андрей Кузнеченков. – Сегодня мы хотим выразить признательность людям, которые посвятили свою жизнь развитию культурного и спортивного потенциала Озерского городского округа.

Кто своим трудом и талантом, любовью и преданностью профессии зажигают в наших сердцах искры творчества, помогают видеть и ценить прекрасное, берегут и передают традиции.

Спасибо вам за профессиональное мастерство, творческий поиск, умение сделать нашу жизнь яркой и интересной.

Благодарю каждого, желаю всем работникам культуры и спортсменам неиссякаемого вдохновения, пусть созидание и творчество приносят вам радость, а результаты неизменно превосходят ожидания!

Далее руководители органов местного самоуправления поздравили и вручили знаки «Мастер спорта России». Приказом министра спорта РФ Михаила Дегтярёва эти звания были присвоены представителям парусного спорта Сергею Денисову, Павлу Лаврененко, Евгению Рябухину, Станиславу Старинскому, а также Софии Константиновой – представительнице спортивного ориентирования.

Почетными грамотами администрации Озерского городского округа за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и существенный вклад в развитие дополнительного образования округа в этот вечер были награждены заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Хохрякова и заместитель директора по административно-хозяйственной части детской музыкальной школы №1 Светлана Устинова. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в развитие культуры округа почётными грамотами Собрания депутатов были также отмечены главный бухгалтер Татьяна Коньшина и специалист по кадрам детской музыкальной школы №1 Яна Докторова.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в организацию культурно- досуговой деятельности округа почётными грамотами Собрания депутатов были отмечены работники Центра культуры и досуга молодежи – режиссёр Диана Хабибуллина и главный бухгалтер Елена Аникина.

Благодарственное письмо администрации округа руководители муниципалитета вручили главному режиссеру ДК «Маяк» Кристине Козловой и благодарственное письмо Собрания депутатов – заведующей сектором Культурно-досугового центра Веронике Воробьевой.

Гранд-концерт «Территория вдохновения» прошёл с блеском. В нём приняли участие творческие коллективы и солисты учреждений Культурно-досугового центра. Зрители, пришедшие в этот вечер в ДК "Маяк", вновь убедились, насколько талантливые люди живут в Озерском городском округе.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/59520/