» Старейшее учреждение культуры Озерска отмечает 70-летний юбилей.

В праздничный вечер 1 ноября Дом культуры им. А. С. Пушкина гостеприимно распахнул двери для жителей микрорайона Татыш. Действо началось в фойе настоящим пушкинским балом: здесь гостей встречал сам А. С. Пушкин со своей спутницей.

В адрес заведующей структурным подразделением Юлии Каримовой прозвучали слова поздравлений от главы Озерского городского округа Сергея Гергенрейдера, начальника управления культуры и молодежной политики администрации Светланы Степановой, депутата Собрания депутатов округа Михаила Ядрышникова, директора озерского колледжа искусств Ольги Праздниковой, председателя Совета ветеранов округа Ивана Гашева, председателя профсоюзного комитета химико-металлургического завода Дмитрия Мыларщикова.

- Уважаемые сотрудники Дома культуры имени Александра Сергеевича Пушкина! Вы дарите жителям Татыша возможность жить полной и интересной жизнью. Благодаря вашему профессионализму и любви к своему делу каждый праздник, концерт, досуговые мероприятия для детей наполнены теплотой, энергией, красотой. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Желаю вам здоровья, новых творческих успехов, неиссякаемой энергии! С юбилеем! – такими теплыми словами поздравил коллектив учреждения Сергей Гергенрейдер.

Директор Культурно-досугового центра Антон Караваев вручил благодарственные письма сотрудникам за творческий подход и развитие культуры в микрорайоне Татыш.

Также со сцены прозвучали поздравления от представителя учебного батальона Рустема Гиматудинова и начальника клуба гарнизона озерской дивизии Игоря Савчука.

Праздничный вечер сопровождался яркими выступлениями творческих коллективов Культурно-досугового центра: вокальной группы "Дискаер", ансамбля танца "Родничок" и хореографической студии "Вдохновение".

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/59471/