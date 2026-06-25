Озерск отметил успехи выпускников 2026 года

Сегодня в парке воинской славы «Наследие героев» прошла торжественная церемония вручения серебряных Значков озерского образования. Памятными символами были отмечены 23 человека.

Чествование выпускников, добившихся за годы учёбы значительных результатов, стало традиционным событием. Но в этом году оно впервые проходило на площадке Парка воинской славы, который был открыт 9 мая в микрорайоне Татыш. Серебряными Значками озерского образования в этом году были отмечены 23 выпускника.

Чествование этих успешных ребят – это не просто торжественный момент, а признание их труда и стараний. Для юношей и девушек это стимул двигаться дальше, верить в свои силы.

Глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, поздравляя выпускников подчеркнул, что родной город искренне ценит их успехи и ждет тех, кто готов строить будущее своей малой Родины:

– Сегодня у нас по-настоящему особенный день. Мы собрались здесь, чтобы отметить выдающиеся успехи наших ребят и вручить им серебряные значки Управления образования Озерского городского округа. Каждый из этих значков – не просто награда. Это символ большого труда, упорства и настоящей любви к знаниям. Вы доказали, что умеете ставить цели и идти к ним, не сворачивая.

Мы гордимся вашими победами на всероссийских олимпиадах, высокими баллами на экзаменах, вашими исследовательскими работами и проектами. Вы представляли Озерск на самых серьёзных площадках, и делали это достойно. Ваш успех – это успех всего нашего округа. Особую благодарность хочу выразить педагогам. Именно вы зажигали в ребятах искру интереса и радовались каждой победе. И, конечно, спасибо родителям. Ваша поддержка, вера и терпение – то, без чего ни один путь не был бы пройден до конца.

Дорогие выпускники, впереди – новый этап. Не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели. Помните: мы всегда ждем вас дома. Сила Озерска – в его людях. И я верю, что вы станете той самой силой, которая будет двигать наш округ вперёд!

Напутственные слова выпускникам адресовал председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Вадим Каримов:

– Дорогие выпускники-медалисты, от всей души поздравляю вас с этим блестящим финишем. Вы будете покорять вершины, ошибаться, влюбляться, спорить до хрипоты и находить себя. Но запомните главный секрет: куда бы вас ни занесло, самое вкусное – это возвращаться. Потому что Озерск – не просто точка на карте, а место, где вас ждут, где ваш успех имеют значение, где есть работа для настоящих профессионалов и где всегда рады своим. Так что – дерзайте, покоряйте мир, но не забывайте дорогу домой. Мы вас очень ждём. И город у нас, сами знаете, – хороший! Возвращайтесь – здесь тоже есть где развернуться. С праздником, наши умники и умницы!

В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по коммуникациям и взаимодействию с регионами Евгений Щербаков и исполняющий обязанности начальника Управления образования округа Оксана Втехина.

Вместе с выпускниками радость разделили их родители, которых поблагодарили за воспитание детей, достигших значимых успехов в овладении основами наук.

Отдельно были отмечены директора и педагоги образовательных организаций, чей профессионализм, мудрость и педагогический талант помогли ребятам раскрыть свои способности, реализовать себя в интеллектуальной и творческой деятельности.

Фото: ozerskadm.ru

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64184/