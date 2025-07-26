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Роспотребнадзор назвал опасную для школьников обувь.

В закрытых моделях не допускается подкладка из синтетики и искусственной кожи.

Перед началом учебного года Роспотребнадзор напомнил родителям, как выбрать безопасную обувь для ребенка. Главное — не дизайн, а материалы внутри: подкладка и стелька должны быть натуральными, сообщает om1.ru.

В закрытых моделях для детей подкладка не должна быть из искусственной или синтетической кожи. Для ясельного возраста это правило распространяется даже на открытые туфли и сандалии. Кроме того, под запретом текстиль с содержанием химических волокон свыше 20%.

К зимней обуви для малышей — отдельные требования. Внутренняя отделка не может быть из байки или искусственного меха. Исключение — только натуральный мех с содержанием шерсти не менее 80%.

Аналогичные ограничения — для стелек. В обуви для самых маленьких их нельзя делать из искусственных материалов или ткани с высоким содержанием синтетики. Родителям советуют внимательно изучать этикетку перед покупкой.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rosportebnadzor-nazval-opasnuyu-obuv-dlya-shkolnikov/