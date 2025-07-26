Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области вновь ожидается жара.

В четверг, 20 августа, южноуральцы вновь ощутят по-летнему теплую погоду. Температура воздуха поднимется до плюс 28, а местами и 30 градусов.

О потеплении рассказали в Гидрометцентре. Сейчас, по словам синоптиков, наш регион находится под влиянием высотного циклона. Но холодные массы воздуха через несколько дней потеснят теплые.

Жаркая погода ожидается с четверга. Но продлится она всего лишь несколько дней. Потом температура вновь опустится до плюс 16-20 градусов. А по ночам в Челябинской области будет плюс 8-10.

Как ранее сообщала «Губерния», синоптики прогнозировали, что август на Южном Урале будет теплее климатической нормы.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1142750/