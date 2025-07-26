2026-08-18PKT09:57:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня понедельник 18 августа 2026 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 9 °С • атмосферное давление 735 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 94 % • ветр западный 2м/с. 2б. 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе не зарегистрировано ДТП ( без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Ленина 2-11; Парковая 2,2а,4,6; С 9:30 до окончания работ Дзержинского 58 С 9:00 до 12:00 Матросова 28-1п С 9:00 до 14:00 2 В сетях электроснабжения 3 В сетях горячего водоснабжения Дзержинского 58 С 9:00 до 12:00 Матросова 28-1п С 9:00 до 14:00 Вниманию Озерчан! В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается: купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями; купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей; загрязнять и засорять водоемы; распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; подавать крики ложной тревоги; плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; оставлять детей без присмотра взрослых. Несколько советов по вызову аварийных служб. Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее. Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 августа 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, днем на юге с грозами, ночью и утром местами туманы. Ветер западный 2-7 м/с, отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от +6° до +11°, при прояснении до +3°, днем от +16° до +21°, на юге до +25°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый водный режим. Лесопожарная обстановка: НЯ: 18-21 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-5 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 2-4 классы пожарной опасности. Прогнозируемые классы пожарной опасности на территории Челябинской области: Субъект РФ 1 класс пожарной опасности 2 класс пожарной опасности 3 класс пожарной опасности 4 класс пожарной опасности 5 класс пожарной опасности Челябинская область (43 МО) 24 МО 2 МО 4 МО 13 МО 0 МО 1 класс: Кусинский МО, Саткинский МО, Златоустовский ГО, Аргаяшский МО, Сосновский МО, Челябинский ГО, Уйский МО, Карабашский ГО, Копейский ГО, Еманжелинский МО, Еткульский МО, Коркинский МО, Красноармейский МО, Верхнеуфалейский ГО, Кыштымский ГО, Каслинский МО, Кунашакский МО, Нязепетровский МО, Усть-Катавский ГО, Ашинский МО, Катав-Ивановский МО, Трехгорный ГО, Озерский ГО, Снежинский ГО; 2 класс: Троицкий ГО, Троицкий МО; 3 класс: Верхнеуральский МО, Чебаркульский МО, Миасский ГО, Чебаркульский ГО; 4 класс: Нагайбакский МО, Магнитогорский ГО, Агаповский МО, Кизильский МО, Увельский МО, Чесменский МО, Октябрьский МО, Южноуральский ГО, Пластовский МО, Брединский МО, Варненский МО, Карталинский МО, Локомотивный ГО. Агроклиматическая обстановка: в норме. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий) на территории Челябинского, Копейского, Миасского, Троицкого городских округов, Карталинского, Красноармейского, Аргаяшского, Верхнеуральского, Коркинского, Сосновского, Чесменского, муниципальных округов. Опасные инфекционные заболевания животных: в связи с неблагоприятной обстановкой по лейкозу КРС и высокопатогенному гриппу птиц сохраняется вероятность заболевания на территории Челябинской области. Наибольшая вероятность на территории Еткульского, Аргаяшского, Кунашакского, Увельского муниципальных округов, Челябинского городского округа. Бешенство: существует вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки, енотовидные собаки, КРС), наибольшая вероятность в Варненском, Еткульском, Карталинском, Красноармейском, Чебаркульском, Аргаяшском, Сосновском Нагайбакском муниципальных округах, Озерском городском округе. Вирусные заболевания: существует вероятность возникновения очагов инфекции путем ввоза зараженных животных без разрешения государственной ветеринарной службы. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64505/ . kseniya.prikina 2026-08-18PKT09:57:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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Оперативная обстановка.