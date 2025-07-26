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В Челябинской области вновь ожидается жара.

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В закрытых моделях не допускается подкладка из синтетики и искусственной кожи. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

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Челябинки завоевали первые места на чемпионате по скалолазанию.

Челябинки завоевали первые места на чемпионате по скалолазанию. Подробнее

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Четыре новые школы откроются в Челябинской области до конца года.

В Магнитогорске запустят и два детских сада. Подробнее

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В центре внимания. Реализация проектов благоустройства в ОГО.

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С 7 по 9 августа в посёлке Слюдорудник проходила десятая, юбилейная, ярмарка «На рудниках».  Подробнее
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Как в 2027 году изменится место рынка после старта проекта «Ритм города»? Где будет располагаться новогодняя ёлка? Какие любимые места озерчан в городе преобразятся уже к осени? Об этом наш репортаж.

2026-08-17PKT10:00:00
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