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30-градусная жара возвращается в Челябинскую область.

30-градусная жара возвращается в Челябинскую область.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

30-градусная жара возвращается в Челябинскую область.

С сегодняшнего дня, 4 августа 2026 года, на Южном Урале начнет меняться погода. Недавнее недолгое похолодание сменится жарой.

Как уже сообщала «Губерния», сильные ливни, град, ветер и похолодание ранее принес в Челябинскую область высотный циклон, который также называют циклоном с холодным ядром. Связанные с ним активные фронтальные разделы генерируют мощные конвективные процессы: ливни, грозы, град и усиление ветра. Это и случилось в конце прошлой недели.

Сейчас циклон отступает. Об этом рассказали в Челябинском Гидрометцентре. Во вторник температура воздуха днем поднимется до плюс 23-27 градусов. В некоторых территориях нашего региона она достигнет 30 градусов. Со среды ожидается солнечная погода (а сегодня будет переменная облачность). При этом жарку будут сопровождать порывы ветра.

Информация представлена: https://gubernia74.ru/articles/news/1142392/

2026-08-04PKT11:17:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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