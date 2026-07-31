Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

30-градусная жара возвращается в Челябинскую область.

С сегодняшнего дня, 4 августа 2026 года, на Южном Урале начнет меняться погода. Недавнее недолгое похолодание сменится жарой.

Как уже сообщала «Губерния», сильные ливни, град, ветер и похолодание ранее принес в Челябинскую область высотный циклон, который также называют циклоном с холодным ядром. Связанные с ним активные фронтальные разделы генерируют мощные конвективные процессы: ливни, грозы, град и усиление ветра. Это и случилось в конце прошлой недели.

Сейчас циклон отступает. Об этом рассказали в Челябинском Гидрометцентре. Во вторник температура воздуха днем поднимется до плюс 23-27 градусов. В некоторых территориях нашего региона она достигнет 30 градусов. Со среды ожидается солнечная погода (а сегодня будет переменная облачность). При этом жарку будут сопровождать порывы ветра.

Информация представлена: https://gubernia74.ru/articles/news/1142392/