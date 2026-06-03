Землю накроет сильная магнитная буря из‑за нескольких вспышек на Солнце.

Возмущения ожидаются 4 и 5 июня.

Вечером 4 июня Землю накроет сильная и продолжительная магнитная буря категории G3. Причина — приход к нашей планете облаков плазмы после сильных вспышек на Солнце. В Челябинске геомагнитные возмущения начнутся после 20 часов по местному времени.

Сразу несколько солнечных взрывов произошли вчера, они растянулись по времени с ночи до середины дня. Первая вспышка произошла в 04:36, последняя — в 14:28 по московскому времени. Согласно расчетам ученых Лаборатории солнечной астрономии, более поздние выбросы догонят ранние и сформируют единое плазменное облако размером около 200 миллионов километров.

Буря уровня G3, которая накроет планету, относится к сильной, но не рекордной. Она продлится весь завтрашний день — 5 июня. Вероятность полярных сияний при событиях такой мощности высокая, но увидеть их можно будет из южного полушария — Австралии, Южной Америки и с антарктических полярных станций.

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zemlyu-nakroet-silnaya-magnitnaya-burya-iz-za-neskolkikh-vspyshek-na-solntse/