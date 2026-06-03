Обратная связь Пятница, 5 июня, 06:28
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Землю накроет сильная магнитная буря из‑за нескольких вспышек на Солнце.

Землю накроет сильная магнитная буря из‑за нескольких вспышек на Солнце. Подробнее

| Городские новости

В этом году в Озерске должны благоустроить четыре общественных территории

В этом году в Озерске должны благоустроить четыре общественных территории Подробнее

| Городские новости

4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку

4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 04.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 04.06.26 г. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 03.06.2026 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций

на территории Озерского городского округа на 03.06.2026 г. Подробнее

| Городские новости

Программа «В гостях у детства» в Детском Парке 01.06.26 г.

Программа «В гостях у детства» в Детском парке 01.06.26 г. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 02.06.26 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 02.06.26 г. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 1 по 7 июня 2026 года.

Афиша с 1 по 7 июня 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

С праздником!

С днём защиты детей! Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Землю накроет сильная магнитная буря из‑за нескольких вспышек на Солнце.

Возмущения ожидаются 4 и 5 июня.

Вечером 4 июня Землю накроет сильная и продолжительная магнитная буря категории G3. Причина — приход к нашей планете облаков плазмы после сильных вспышек на Солнце. В Челябинске геомагнитные возмущения начнутся после 20 часов по местному времени.

Сразу несколько солнечных взрывов произошли вчера, они растянулись по времени с ночи до середины дня. Первая вспышка произошла в 04:36, последняя — в 14:28 по московскому времени. Согласно расчетам ученых Лаборатории солнечной астрономии, более поздние выбросы догонят ранние и сформируют единое плазменное облако размером около 200 миллионов километров.

Буря уровня G3, которая накроет планету, относится к сильной, но не рекордной. Она продлится весь завтрашний день — 5 июня. Вероятность полярных сияний при событиях такой мощности высокая, но увидеть их можно будет из южного полушария — Австралии, Южной Америки и с антарктических полярных станций.

Землю накроет сильная магнитная буря из‑за нескольких вспышек на Солнце.

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Землю накроет сильная магнитная буря из‑за нескольких вспышек на Солнце.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zemlyu-nakroet-silnaya-magnitnaya-burya-iz-za-neskolkikh-vspyshek-na-solntse/

2026-06-04PKT15:49:00

Ключевые теги: погода, погодная аномалия, природное явление.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Озерск спортивный.
» Военный парад в Челябинске, как и в Москве, пройдет без техники.
» Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области.
» Кто может есть немытые фрукты без риска для здоровья.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Озерск спортивный.
» Военный парад в Челябинске, как и в Москве, пройдет без техники.
» Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области.
» Кто может есть немытые фрукты без риска для здоровья.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги