Мощный удар солнечной плазмы настигнет планету в пятницу.

На Земле началась сильная магнитная буря, которая продлится до выходных.

На Земле началась магнитная буря, которая, по прогнозам, продлится до конца недели. Сейчас ее сила оценивается как средняя, но ситуация может серьезно ухудшиться, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

По данным астрофизиков, с первым облаком солнечной плазмы Земля столкнулась в ночь на среду, однако главный удар ожидается в пятницу, 7 ноября. К Земле движутся сразу два мощных выброса от вспышек на Солнце. Второй выброс более крупный и быстрый — он догонит первый и усилит его воздействие.

Специалисты прогнозируют, что в пятницу магнитная буря может достичь уровня G4 (очень сильная) или даже высшего балла G5 (экстремальная). Это может повлиять на работу энергосистем, навигационных систем и спутников.

«Появление уже третьей активной области, расположенной в южном полушарии, говорит о том, что активность Солнца становится системной и, возможно, долгосрочной. Формирование двух вспышек класса Х подряд — редкое событие. За первую четверть XXI века зарегистрировано чуть более 240 таких вспышек, что соответствует их среднегодовой частоте чуть менее одного случая в месяц. В этом году аналогичное наблюдалось 3 и 4 января, когда за сутки произошло три вспышки уровня X с интервалом в 10–12 часов. Произошедшее событие, таким образом, уникально в масштабе текущего года, возможно, даже дольше»,— цитирует астрофизиков gorsite.ru.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ

В период магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия: головные боли, скачки давления, бессонница. Врачи советуют в эти дни избегать перегрузок, больше отдыхать и пить воду.

