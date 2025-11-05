Обратная связь Пятница, 7 ноября, 23:00
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Это полезно и зверям, и людям.

Это полезно и зверям, и людям.

На Зигальге расчищают лесные дороги. Подробнее

| Общественная жизнь

В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.

В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстанвка на 07.11.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Мощный удар солнечной плазмы настигнет планету в пятницу.

Мощный удар солнечной плазмы настигнет планету в пятницу.

На Земле началась сильная магнитная буря, которая продлится до выходных. Подробнее

| Общественная жизнь

Некоммерческие организации вдохновляют тысячи южноуральцев на добрые дела.

Некоммерческие организации вдохновляют тысячи южноуральцев на добрые дела. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.

Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Особый способ уплотнения позволяет покрытию не знать деформации 25 лет.

Особый способ уплотнения позволяет покрытию не знать деформации 25 лет.

В Челябинске придумали технологию строительства дорог, которые не требуют ремонта. Подробнее

| Общественная жизнь

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Мощный удар солнечной плазмы настигнет планету в пятницу.

Мощный удар солнечной плазмы настигнет планету в пятницу.

Фото: xras.ru

Мощный удар солнечной плазмы настигнет планету в пятницу.

На Земле началась сильная магнитная буря, которая продлится до выходных.

На Земле началась магнитная буря, которая, по прогнозам, продлится до конца недели. Сейчас ее сила оценивается как средняя, но ситуация может серьезно ухудшиться, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

По данным астрофизиков, с первым облаком солнечной плазмы Земля столкнулась в ночь на среду, однако главный удар ожидается в пятницу, 7 ноября. К Земле движутся сразу два мощных выброса от вспышек на Солнце. Второй выброс более крупный и быстрый — он догонит первый и усилит его воздействие.

Специалисты прогнозируют, что в пятницу магнитная буря может достичь уровня G4 (очень сильная) или даже высшего балла G5 (экстремальная). Это может повлиять на работу энергосистем, навигационных систем и спутников.

«Появление уже третьей активной области, расположенной в южном полушарии, говорит о том, что активность Солнца становится системной и, возможно, долгосрочной. Формирование двух вспышек класса Х подряд — редкое событие. За первую четверть XXI века зарегистрировано чуть более 240 таких вспышек, что соответствует их среднегодовой частоте чуть менее одного случая в месяц. В этом году аналогичное наблюдалось 3 и 4 января, когда за сутки произошло три вспышки уровня X с интервалом в 10–12 часов. Произошедшее событие, таким образом, уникально в масштабе текущего года, возможно, даже дольше»,— цитирует астрофизиков gorsite.ru.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ

В период магнитных бурь возможно ухудшение самочувствия: головные боли, скачки давления, бессонница. Врачи советуют в эти дни избегать перегрузок, больше отдыхать и пить воду.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-zemle-nachalas-silnaya-magnitnaya-burya-kotoraya-prodlitsya-do-vykhodnykh/

2025-11-06PKT12:51:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Стажировка в «Жемчужинке».
» О горах и людях!
» В центре внимания. Караоке-конкурс «ЗАПОЙ».
» Оперативная обстановка.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Стажировка в «Жемчужинке».
» О горах и людях!
» В центре внимания. Караоке-конкурс «ЗАПОЙ».

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги