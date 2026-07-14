Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Синоптики продлили предупреждение о сильных дождях на Южном Урале до 16 июля.

Через отдельные территории пройдут шквалы.

В Челябинской области до 20:00 четверга, 16 июля, продлили предупреждение о погодной опасности. В отдельных районах региона в предстоящие сутки пройдут ливни с грозами и градом. Не исключается штормовой ветер до 25 метров в секунду и более, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В период до 17 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком»,— предупредили синоптики.

30-градусной жары в ЦГМС пока не обещают: предстоящей ночью по области температура снизится до +12...+17 градусов, в Челябинске будет +15...+17. Днем воздух прогреется до +21...+26, в Челябинске — максимум +24.

Из-за обильных осадков на Шершневском водохранилище увеличили сброс воды. Это необходимо для регулирования уровня водоема и реки Миасс. Опасности для жителей нет.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sinoptiki-prodlili-preduprezhdenie-o-silnykh-dozhdyakh-na-yuzhnom-urale-do-16-iyulya/