Первая половина июня ожидается аномально жаркой в Челябинской области.

Лето-2026 в Челябинской области начнется с очень жаркой погоды: температура воздуха будет превышать норму на протяжении первых двух недель июня. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов.

«В первой декаде июня центр положительной аномалии расположится над уральскими регионами: вероятность теплой погоды здесь достигает 80—90%. Прогностическая модель ожидает формирование блокирующего антициклона над Уралом и Западной Сибирью», — уточнили синоптики.

Ранее специалисты прогнозировали жару в июне и июле в Челябинской области, а также обещали минимальное количество осадков.

На этой неделе на Южном Урале тоже жарко. Зной отступит лишь на два дня.

