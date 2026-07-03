Фото предоставлено пресс-службой Поисково-спасательной службы Челябинской области

Южноуральские спасатели пришли на помощь пожилому мужчине, сорвавшемуся с обрыва.

Утром 5 июля трое мужчин отправились за ягодами в лес неподалеку от поселка Мясниково в Ашинском округе. Во время прогулки по лесу один из них, 77-летний мужчина, оступился и упал в глубокий овраг. Выбраться самостоятельно он не смог, поэтому друзья пострадавшего немедленно вызвали экстренные службы по номеру 112.

На место вызова оперативно прибыли спасатели Усть-Катавского поисково-спасательного отряда вместе с сотрудниками местной пожарной части и бригадой скорой медицинской помощи. Чтобы достать мужчину из оврага, специалисты использовали спинальный щит — жесткие носилки, которые позволяют зафиксировать тело и избежать дополнительных травм при подъеме. Пострадавшего аккуратно подняли наверх и передали медикам — при падении в овраг он травмировал голову.

В Поисково-спасательной службе Челябинской области напоминают южноуральцам: отправляясь в лес, нужно трезво оценивать свои силы. Кроме того, перед уходом следует предупредить родственников или друзей о своем маршруте — это поможет спасателям, если произойдет экстренная ситуация.

Ранее в окрестностях города Миньяра спасатели нашли 71-летнюю пенсионерку, которая провела в лесу двое суток.

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