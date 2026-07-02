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В Челябинской области сотрудники ГАИ 90 лет стоят на страже безопасности.

В Челябинской области сотрудники ГАИ 90 лет стоят на страже безопасности.

Фото: ИА «Первое областное»

В Челябинской области сотрудники ГАИ 90 лет стоят на страже безопасности.

На Южном Урале комфорту водителей и пешеходов уделяется большое внимание.

Сегодня, 3 июля, Госавтоинспекция отмечает 90-летие. За эти годы ведомство несколько раз меняло свое название, но обязанности сотрудников оставались неизменными — это обеспечение безопасности на дорогах и снижение аварийности.

В Челябинской области комфорту и спокойствию водителей, пассажиров и пешеходов уделяется особое внимание, отметил губернатор Алексей Текслер.

«В регионе ведутся масштабные работы по обновлению транспортной инфраструктуры. Для поддержания водительской дисциплины активно применяются современные цифровые решения. Убежден, что общими усилиями нам удастся сделать дорожное движение на Южном Урале по-настоящему безопасным и комфортным»,— сказал он.

Ежедневно сотрудники ГАИ проводят рейды для вычисления водителей-нарушителей, а также проводят большую профилактическую работу для того, чтобы аварий в регионе было меньше.

Кроме того, в этом году в Челябинской области продолжается масштабный ремонт дорог: в планах — привести в нормативное состояние почти 700 километров трасс. Еще почти 10 километров построят или реконструируют. На 10 участках дорог появится почти 800 светильников.

В праздничный день Алексей Текслер поблагодарил сотрудников ГАИ за верность выбранному делу и профессионализм, а также пожелал дальнейших успехов.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-sotrudniki-gai-90-let-stoyat-na-strazhe-bezopasnosti/

2026-07-03PKT12:22:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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