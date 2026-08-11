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В Челябинской области стартовала регистрация на «Кросс нации — 2026»

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В Челябинской области стартовала регистрация на «Кросс нации — 2026»

В Челябинской области стартовала регистрация на «Кросс нации — 2026»

Фото: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

В Челябинской области стартовала регистрация на «Кросс нации — 2026»

Спортивные и массовые забеги состоятся в четырех городах региона.

На Южном Урале открылась регистрация на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2026». В этом году спортивное событие приурочено к Году единства народов России. В регионе массовые забеги проведут 26 сентября в четырех городах — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В соревнованиях могут принять участие все желающие и с любым уровнем спортивной подготовки, в программе забеги на дистанциях от 1000 до 12 000 метров.

Центральные площадки забегов в городах региона:

— Челябинск — легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной (пр. Ленина, 84);

— Магнитогорск — «Парк Магнитки» / «Экопарк» (ул. Лесопарковая, 1);

— Златоуст — площадка за ТРК «Тарелка» (п. Айский, 70);

— Миасс — лыжная база (ул. Тельмана, 54а).

Регистрация уже доступна на портале «Госуслуги» в разделе «Массовые спортивные соревнования». Подать заявку можно до 24 сентября. Для допуска к соревнованию потребуется действующее медицинское заключение.

Отметим, что ежегодно «Кросс нации» в Челябинской области собирает около 20 тысяч любителей бега. В прошлом году по всей России на старт вышли более 400 тысяч человек. Победители и призеры в каждой возрастной категории получат медали, дипломы и кубки от Министерства спорта России, а самые быстрые бегуны смогут представить Челябинскую область на Гран-при «Кросса нации» в Москве.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/sport/v-chelyabinskoy-oblasti-startovala-registratsiya-na-kross-natsii-2026/

2026-08-13PKT11:34:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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