Фото: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»
В Челябинской области стартовала регистрация на «Кросс нации — 2026»
Спортивные и массовые забеги состоятся в четырех городах региона.
На Южном Урале открылась регистрация на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2026». В этом году спортивное событие приурочено к Году единства народов России. В регионе массовые забеги проведут 26 сентября в четырех городах — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).
В соревнованиях могут принять участие все желающие и с любым уровнем спортивной подготовки, в программе забеги на дистанциях от 1000 до 12 000 метров.
Центральные площадки забегов в городах региона:
— Челябинск — легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной (пр. Ленина, 84);
— Магнитогорск — «Парк Магнитки» / «Экопарк» (ул. Лесопарковая, 1);
— Златоуст — площадка за ТРК «Тарелка» (п. Айский, 70);
— Миасс — лыжная база (ул. Тельмана, 54а).
Регистрация уже доступна на портале «Госуслуги» в разделе «Массовые спортивные соревнования». Подать заявку можно до 24 сентября. Для допуска к соревнованию потребуется действующее медицинское заключение.
Отметим, что ежегодно «Кросс нации» в Челябинской области собирает около 20 тысяч любителей бега. В прошлом году по всей России на старт вышли более 400 тысяч человек. Победители и призеры в каждой возрастной категории получат медали, дипломы и кубки от Министерства спорта России, а самые быстрые бегуны смогут представить Челябинскую область на Гран-при «Кросса нации» в Москве.
Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/sport/v-chelyabinskoy-oblasti-startovala-registratsiya-na-kross-natsii-2026/