Оперативная обстановка.

1. Сегодня среда 22 июля 2026 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 15 °С
• атмосферное давление 737 мм рт. столба
• относительная влажность воздуха 97%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших).
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адресав отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Монтажников 30,32,34, Гайдара 22 – 1,2 п-ды, 25 – 5 п, Дзержинского 53 – 4 п с 9:30 часов до окончания
К.Маркса 6 – 1п, 32 – 9п, Луначарского 23 – 1,2 п-ды с 9 до 14 часов
2 В сетях электроснабжения
Матросова 4А,5,5А, Ленина 45,47,49 с 8 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения
Гайдара 22 – 1,2 п-ды, 25 – 5 п, Дзержинского 53 – 4 п с 9:30 часов до окончания
К.Маркса 6 – 1п, 32 – 9п, Луначарского 23 – 1,2 п-ды с 9 до 14 часов
Вниманию жителей Озерского ГО.
В связи с выполнением работ по омолаживающей обрезке зеленых насаждений с 01.07.2026г. по 31.07.2026г. (с 09.00 до 17.00 часов) будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участке автодороги по улице Менделеева (от пр. Победы, 51 до пр. Ленина, 80).
Просьба к владельцам транспортных средств убрать припаркованный транспорт и использовать объездные пути.
В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;
купаться в необорудованных, незнакомых местах;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;
загрязнять и засорять водоемы;
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
оставлять детей без присмотра взрослых.
Несколько советов по вызову аварийных служб.
Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее.
Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию.
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
• Если Вы в здании:
1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
• Если нет подвала или паркинга:
1. найдите помещение с несущими стенами
2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
3. держитесь подальше от окон
4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
• Если Вы на улице:
1. не паникуйте
2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками
3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
• Если Вы в авто или общественном транспорте:
1. остановите машину
2. ползком переместитесь от транспорта
3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг
4. ложитесь на землю
5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию
• После окончания обстрела:
1. не торопитесь выходить из укрытия
2. внимательно смотрите под ноги
3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
4. держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 22 июля 2026 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами возможны туманы, днём местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью от +13° до +18°, днем от +25° до +30°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие несколько суток (22 – 24 июля) водный режим большинства рек будет неустойчивым. В районах выпадения дождей возможны подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 1-3 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 146 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64337/