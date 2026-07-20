Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Стала известна дата юбилейного фестиваля «Неискусственно» в Челябинске.

На этот раз мероприятие будет посвящено урбанистике и городским легендам.

Пятый арт-фестиваль «Неискусственно» пройдет в Челябинске 15 августа. В течение дня для горожан будут работать площадки с мастер-классами, лекциями, перформансами и спектаклями. Об этом сообщили в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

В юбилейном сезоне авторы проекта выбрали тему урбанистики и городских легенд. Организаторы предлагают взглянуть на привычные городские пространства под новым углом, разглядеть искусство там, где его раньше не замечали, и стать частью большого творческого действа.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/kultura/stala-izvestna-data-yubileynogo-festivalya-neiskusstvenno-v-chelyabinske/