В Челябинске 7 камер будут ловить машины, не пропускающие пешеходов.

Они заработают на нерегулируемых перекрестках.

В Челябинске семь камер фиксации научились опознавать машины, которые не пропускают пешеходов на нерегулируемых переходах. Уже действующие камеры оснастят новым функционалом на базе искусственного интеллекта, рассказали в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

В этом году одна такая камера уже заработала на улице Енисейской, неподалеку от ТРК «Алмаз». По итогам ее тестирования было принято решение модернизировать еще шесть камер в городе. Они также будут фиксировать превышение скорости и непристегнутые ремни.

Отметим, что в 2025 году сотрудники ГАИ 614 раз останавливали водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебре».

Также до конца этого года продолжится модернизация 20 комплексов фиксации, чтобы они могли улавливать непристегнутые ремни безопасности.

Напомним, до конца года в Челябинске установят 15 новых камер, фиксирующих нарушения на дорогах.

Инфомация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinske-7-kamer-budut-lovit-mashiny-ne-propuskayushchie-peshekhodov/