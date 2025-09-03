Обратная связь Пятница, 5 сентября, 14:56
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинске 7 камер будут ловить машины, не пропускающие пешеходов.

В Челябинске 7 камер будут ловить машины, не пропускающие пешеходов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока.

В Челябинске школы и детские сады могут подключить к отоплению раньше срока. Подробнее

| Общественная жизнь

Группа «Братья Грим» и певец Акмаль выступят в Челябинске на Дне города.

Группа «Братья Грим» и певец Акмаль выступят в Челябинске на Дне города.

Они станут хедлайнерами гастрофестиваля «Блюда от верблюда» Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Стань частью добрых перемен.

Четвертый ежегодный фестиваль волонтёров Озёрска состоится 6 сентября в 12:00 по проспекту Карла Маркса (около ТЦ «Наш Мир»). Подробнее

| Общественная жизнь

Какая погода будет в Челябинской области 3 сентября.

Узнайте прогноз и одевайтесь правильно. Подробнее

| Общественная жизнь

В парке «Притяжение» Магнитогорска откроется аллея с ретро-скульптурами пионеров.

Их вывезли из заброшенного лагеря и отреставрировали. Подробнее

| Общественная жизнь

В пригороде Челябинска построят школу с бассейном, залом для боевых искусств и стрелковым тиром.

Передовую школу для талантливой молодежи начнут строить в 2027 году. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинске 7 камер будут ловить машины, не пропускающие пешеходов.

В Челябинске 7 камер будут ловить машины, не пропускающие пешеходов.

 Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинске 7 камер будут ловить машины, не пропускающие пешеходов.

Они заработают на нерегулируемых перекрестках.

В Челябинске семь камер фиксации научились опознавать машины, которые не пропускают пешеходов на нерегулируемых переходах. Уже действующие камеры оснастят новым функционалом на базе искусственного интеллекта, рассказали в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

В этом году одна такая камера уже заработала на улице Енисейской, неподалеку от ТРК «Алмаз». По итогам ее тестирования было принято решение модернизировать еще шесть камер в городе. Они также будут фиксировать превышение скорости и непристегнутые ремни.

Отметим, что в 2025 году сотрудники ГАИ 614 раз останавливали водителей, которые не пропускают пешеходов на «зебре».

Также до конца этого года продолжится модернизация 20 комплексов фиксации, чтобы они могли улавливать непристегнутые ремни безопасности.

Напомним, до конца года в Челябинске установят 15 новых камер, фиксирующих нарушения на дорогах.

Инфомация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinske-7-kamer-budut-lovit-mashiny-ne-propuskayushchie-peshekhodov/

2025-09-05PKT11:42:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».
» Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.
» Турнир по женскому мини-футболу.
» Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.
» Оперативная обстановка 07.08.2025.
» «Кубок Айвенго» 16.08.2025.
» Пролежат до декабря: как сохранить кабачки в квартире и заморозить их на зиму.
» Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».
» Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.
» Турнир по женскому мини-футболу.
» Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.
» Оперативная обстановка 07.08.2025.
» «Кубок Айвенго» 16.08.2025.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги