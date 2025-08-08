Обратная связь Вторник, 12 августа, 03:03
Общественная жизнь

Прохладной и дождливой выдастся середина августа в Челябинской области.

| Общественная жизнь

Более 845 тысяч пенсионеров Челябинской области получат премии ко Дню пожилого человека.

Размер единовременной выплаты составит 800 рублей. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 11.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер: «Новые медцентры на Южном Урале станут драйверами развития здравоохранения».

Важные инфраструктурные проекты Челябинска и Магнитогорска губернатор представил президенту. Подробнее

| Общественная жизнь

Турнир по женскому мини-футболу.

Четвертый любительский турнир по женскому мини-футболу в Озерске. Старт первых игр 11.08.2025.  Подробнее

| Общественная жизнь

«Кубок Айвенго» 16.08.2025.

Второй городской турнир по пляжному волейболу среди женских команд 9-59 лет город Озёрск. Подробнее

| Общественная жизнь

Новый трехэтажный детсад в Челябинской области представили президенту России.

Здание на 120 воспитанников построили в Копейском округе. Подробнее

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году.

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году. Теперь попасть на платное обучение станет тяжелее. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Прохладной и дождливой выдастся середина августа в Челябинской области.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Осень уже близко, и погода, кажется, решила подготовить южноуральцев к новому сезону: всю неделю в Челябинской области ожидаются дожди и будет прохладно. Синоптики объясняют это тем, что регион будет находиться под влиянием малоподвижного фронта.

«В начале недели давление резко упадет, территория области будет находиться в циклоническом поле. В регион вернутся обильные осадки», — рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске всю неделю синоптики обещают максимум +20...+22 градуса и кратковременные дожди. Ветер будет в основным слабым северного направления.

На севере области в первой половине недели будет около +20 градусов, во второй температура снизится до +17 градусов. Дожди, вероятны грозы.

На юге Челябинской области только в начале недели будет около +25 градусов, со среды — стабильно +20 градусов. Небольшие дожди.

Погода в западных районах региона ожидается такой же, как в Челябинске.

Напоминаем, долгосрочный прогноз погоды — предварительный. Поэтому за подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/prokhladnoy-i-dozhdlivoy-vydastsya-seredina-avgusta-v-chelyabinskoy-oblasti/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, погода.

