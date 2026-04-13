Обратная связь Среда, 15 апреля, 14:38
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Почему бананы нельзя есть на голодный желудок.

Чем полезный фрукт может навредить здоровью. Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Всероссийское онлайн-голосование.

В центре внимания. Всероссийское онлайн-голосование. Подробнее

| Общественная жизнь

Текслер попросил всех глав вместе с ним принять участие в субботниках.

Текслер попросил всех глав вместе с ним принять участие в субботниках. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинске проведут фестиваль частных театров в 2027 году.

В Челябинске проведут фестиваль частных театров в 2027 году.

Также к Году культурной столицы независимые площадки получат системную поддержку от Минкульта. Подробнее

| Общественная жизнь

Назвали сферы, где в Челябинской области будут развивать сильную конкуренцию.

Назвали сферы, где в Челябинской области будут развивать сильную конкуренцию. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 13 по 19 апреля 2026 года.

Афиша с 13 по 19 апреля 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 13.04.2026 год. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинске проведут фестиваль частных театров в 2027 году.

В Челябинске проведут фестиваль частных театров в 2027 году.

Фото: ИА «Первое областное»

В Челябинске проведут фестиваль частных театров в 2027 году.

Также к Году культурной столицы независимые площадки получат системную поддержку от Минкульта.

В 2027 году в Челябинске планируется проведение фестиваля частных театров. Об этом на пресс-конференции, посвященной Году культурной столицы, сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Также негосударственные театральные коллективы получат системную помощь.

До сих пор частные театры выживали в основном за свой счет — своими силами и на свои деньги. Однако ситуация может поменяться: им готовы помочь не только информационно, но и финансово. На коллегии регионального министерства культуры представили новое явление — экосистему фестивалей. В нее планируют включить все театральные события: ведомственные, созданные министерством, а также частные. Как только независимый театр становится частью экосистемы, он получает не только информационную поддержку, но и возможность претендовать на ресурсную помощь.

«Как только любой театр приходит в дирекцию фестивальных и культурно-массовых мероприятий или в министерство, он получает поддержку. Например, у нас есть фестиваль уличных театров. Однажды к нам пришел режиссер Алексей Тетюев со своим частным театром и сказал, что тоже хочет показывать на улицах города свои работы. Кстати, в этом году уже в пятый раз пройдет этот уже очень полюбившийся челябинцам фестиваль „Театры без крыш“»,

— отметила руководитель дирекции фестивальных и культурных мероприятий Диана Малышева.

Министр культуры региона Алексей Бетехтин добавил, что в правлении Союза театральных деятелей Челябинской области теперь закреплен отдельный человек, который занимается именно частными театрами. Помимо планирования фестиваля частных театров, с этого года в Минкульте независимым коллективам будут помогать искать партнеров и получать гранты на постановки, а спектакли наиболее ярких театров готовы включать в общегородские афиши.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinske-provedut-festival-chastnykh-teatrov-v-2027-godu/

2026-04-15PKT09:20:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Сотрудники полиции продолжают беседы с несовершеннолетними о кибербезопасности, здоровом образе жизни и службе в полиции.
» Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.
» Оперативная обстановка.
» Вторая декада марта завершится аномальным теплом в Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Сотрудники полиции продолжают беседы с несовершеннолетними о кибербезопасности, здоровом образе жизни и службе в полиции.
» Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.
» Оперативная обстановка.
» Вторая декада марта завершится аномальным теплом в Челябинской области.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги