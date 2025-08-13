Обратная связь Пятница, 15 августа, 03:16
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Театры Москвы, Абхазии и Уфы везут спектакли в Челябинск на «Камерату».

Театры Москвы, Абхазии и Уфы везут спектакли в Челябинск на «Камерату». На суд зрителей фестиваля представят 11 постановок. Подробнее

| Общественная жизнь

На региональном фестивале в Кунашаке ГТО сдал 73-летний пенсионер.

Уже 35-й муниципалитет принял у себя праздник «Челябинская область — большая семья». Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 14.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Госдуме хотят отменить домашние задания для школьников. А еще ввести второй выходной.

В Госдуме хотят отменить домашние задания для школьников. А еще ввести второй выходной.

Депутаты активно обсуждают вопрос об их замене. Подробнее

| Губерния

Челябинские гостиницы, санатории и базы отдыха обязали пройти самооценку.

Челябинские гостиницы, санатории и базы отдыха обязали пройти самооценку. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 13.08.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Здесь день пушистых проходит как в детском лагере: с сон-часом, полдником и игровой комнатой. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 12.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Прохладной и дождливой выдастся середина августа в Челябинской области.

Прохладной и дождливой выдастся середина августа в Челябинской области. Осадки будут в основном кратковременными, но ливневыми. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Театры Москвы, Абхазии и Уфы везут спектакли в Челябинск на «Камерату».

Театры Москвы, Абхазии и Уфы везут спектакли в Челябинск на «Камерату».

Фото: Марат Муллыев, ИА «Первое областное»

В октябре в Челябинске со спектаклями выступят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ханты-Мансийска, Кургана, Казахстана и Абхазии. Все они привезут свои постановки на традиционный фестиваль-конкурс «Камерата» (16+), который пройдет в Камерном театре.

Всего зрителям покажут 11 спектаклей, все они будут объединены темой «Игра и реальность». Уже известно, что в программе есть работы по классикам (Пушкину, Чехову, Тургеневу) и современным авторам. В основном везут в Челябинск премьеры последних лет, а две постановки южноуральцы увидят одними из первых: эксперимент-балаган Курганского театра драмы «Хорошо жить» и работу «Мой бедный Марат» Русского драматического театра из Уфы.

Также в число привезенных спектаклей вошли «Станционный смотритель» Пушкина в интерпретации Тимура Кулова (работал с Камерным над «Мелким бесом»), «Счастье мое» по пьесе Червинского и в обработке режиссера Искандера Сакаева (ставил в Челябинске «Гадюку»), «Родительский день» в постановке Дмитрия Огородникова, который сейчас работает в Камерном над премьерой по роману Алексея Иванова. Театр обско-угорских народов «Солнце» покажет «Родной земли напевы», Молодежный театр «Предел» — «Живые мощи». Сам Камерный театр сыграет новинку прошлого сезона — «Кто такой мсье Шмитт?».

Хедлайнером «Камераты» станет Театр имени Моссовета со спектаклем «Монолог на двоих», главную роль в нем исполнит заслуженная артистка России Ольга Кабо.

«Камерата» пройдет с 3 по 8 октября на сценах Камерного и Молодежного театров, а также Драмы имени Наума Орлова.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/kultura/teatry-moskvy-abkhazii-i-ufy-vezut-spektakli-v-chelyabinsk-na-kameratu/

2025-08-14PKT11:21:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Челябинск, театр.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Оперативная обстановка.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.
» Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».
» Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»
» Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Оперативная обстановка.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.
» Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».
» Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги