2025-11-06PKT11:57:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 6 ноября 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +3°С • атмосферное давление 743 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 80% • ветер Юго=западный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся. Вид отключения адреса время отключения В сетях холодного водоснабжения Музрукова 41, Гайдара 24-7,8п, Дзержинского 63-6,7п с 9 до окончания К.Маркса 10 с 930 до окончания Иртяшская 4,15-1п, Семенова 3-1-5п, с 9 до 12 часов Гайдара 4, Дзержинского 58 с 9 до 14 часов Октябрьская 10 с 13 до окончания 2 В сетях электроснабжения Строительная 11, Свердлова 8, Советский переулок 4, Пушкина 1,3,3а,5, Блюхера 1,3. с 13 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 34-1п, Гайдара 24-7,8п, Дзержинского 63-6,7п с 9 до окончания Иртяшская 15-1п, Семенова 3-1-5п, с 9 до 12 часов Гайдара 4, Дзержинского 58 с 9 до 14 часов К.Маркса 22-5п с 10 до 14 часов Октябрьская 10 с 13 до окончания По данным Челябинского ЦГМС: 6 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, порывы ветра до 18 м/с. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 ноября 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачная погода, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя, переохлажденного дождя, мокрого снега, снега, в горах до умеренных, в отдельных районах метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица). Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от -4° до +1°, в низинах до -7°, днём от -1° до +4°. НЯ: 6 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, порывы ветра до 18 м/с. ОЯ: не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 103 обращения. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62367/ kseniya.prikina 2025-11-06PKT11:57:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.