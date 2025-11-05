Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 6 ноября 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +3°С
• атмосферное давление 743 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 80%
• ветер Юго=западный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся.
Вид отключения адреса время отключения
В сетях холодного водоснабжения Музрукова 41, Гайдара 24-7,8п, Дзержинского 63-6,7п с 9 до окончания
К.Маркса 10 с 930 до окончания
Иртяшская 4,15-1п, Семенова 3-1-5п, с 9 до 12 часов
Гайдара 4, Дзержинского 58 с 9 до 14 часов
Октябрьская 10 с 13 до окончания
2 В сетях электроснабжения Строительная 11, Свердлова 8, Советский переулок 4, Пушкина 1,3,3а,5, Блюхера 1,3. с 13 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 34-1п, Гайдара 24-7,8п, Дзержинского 63-6,7п с 9 до окончания
Иртяшская 15-1п, Семенова 3-1-5п, с 9 до 12 часов
Гайдара 4, Дзержинского 58 с 9 до 14 часов
К.Маркса 22-5п с 10 до 14 часов
Октябрьская 10 с 13 до окончания
По данным Челябинского ЦГМС:
6 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, порывы ветра до 18 м/с.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
• Если Вы в здании:
1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
• Если нет подвала или паркинга:
1. найдите помещение с несущими стенами
2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
3. держитесь подальше от окон
4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
• Если Вы на улице:
1. не паникуйте
2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками
3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
• Если Вы в авто или общественном транспорте:
1. остановите машину
2. ползком переместитесь от транспорта
3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг
4. ложитесь на землю
5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию
• После окончания обстрела:
1. не торопитесь выходить из укрытия
2. внимательно смотрите под ноги
3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
4. держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
Лесных пожаров не зарегистрировано.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 ноября 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачная погода, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя, переохлажденного дождя, мокрого снега, снега, в горах до умеренных, в отдельных районах метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица). Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от -4° до +1°, в низинах до -7°, днём от -1° до +4°.
НЯ: 6 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, порывы ветра до 18 м/с.
ОЯ: не прогнозируются.
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 103 обращения.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62367/