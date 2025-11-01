Обратная связь Четверг, 6 ноября, 09:07
Особый способ уплотнения позволяет покрытию не знать деформации 25 лет.

В Челябинске придумали технологию строительства дорог, которые не требуют ремонта.

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 05.11.2025 год.

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Хозяева турнира остались за чертой призеров, но выступили достойно.

Хозяева турнира остались за чертой призеров, но выступили достойно.

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем.

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 01.11.2025 год.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Также на длинные выходные на Южном Урале будет скорректирован график движения пригородных поездов.
В Челябинске придумали технологию строительства дорог, которые не требуют ремонта.

Ученые Южно-Уральского государственного университета представили революционную технологию уплотнения грунта, которая способна кардинально решить проблему быстрого разрушения дорог в России. Разработанное ими уникальное устройство обеспечивает подготовку основания, которое не проседает и позволяет дорожному полотну служить до четверти века без капремонта, сообщает пресс-служба вуза.

Главной причиной появления ям и колейности на дорогах является недостаточно уплотненное грунтовое основание. Существующие технологии с использованием тяжелых катков не могут обеспечить достаточную глубину и равномерность уплотнения, из-за чего грунт со временем проседает, деформируя и разрушая асфальт.

Челябинские исследователи нашли решение этой проблемы. Они создали устройство для экскаватора, которое, подобно сверлу, проникает в грунт и уплотняет его на глубину до трех метров.

«Конструкция представляет собой конусообразный корпус со специальным планетарным механизмом. При вращении он „расклинивает“ грунт и уплотняет его во всех направлениях, создавая высокопрочное основание. Такая глубина недостижима для стандартных катков»,— пояснил доцент кафедры гидравлики ЮУрГУ Марат Асфандияров.

Эксперименты на разных типах грунта подтвердили высокую эффективность метода. Особенно впечатляющие результаты были достигнуты при умеренном увлажнении, когда коэффициент уплотнения достигал почти 0,99 — показателя, близкого к идеальному.

Технология носит универсальный характер. Помимо дорожного строительства, ее можно применять для возведения особо прочных фундаментов, а также для укрепления гидротехнических сооружений — дамб, плотин и насыпей. На изобретение уже получен патент.

«Наш метод позволяет создать не только плотное основание, но и прочный удерживающий каркас. Если залить образовавшиеся при уплотнении воронки бетоном, конструкция выдержит любые экстремальные нагрузки, что предотвратит разрушения и подтопления»,— отметил инженер ЮУрГУ Кирилл Гундарев.

Установка мобильна, не требует прокладки коммуникаций и заменяет несколько видов техники. Все комплектующие — российского производства. Над технологией, не имеющей аналогов в мире, ученые работали семь лет. Следующим этапом станут широкомасштабные испытания с промышленными партнерами.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskie-uchenye-pridumali-tenologiyu-stroitelstva-dorog-kotorye-ne-trebuyut-remonta/

2025-11-05

2025-11-05PKT11:54:00

Челябинская область, Озерск.

