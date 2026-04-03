Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На Южном Урале за сутки потушено два крупных ландшафтных пожара.

В том числе в Троицке сгорело 4 гектара сухой травы, пожарным пришлось отстаивать лес.

В Челябинской области зафиксирован рост числа ландшафтных пожаров. За минувшие сутки подразделения МЧС ликвидировали два крупных возгорания сухой растительности в разных районах региона.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, один инцидент произошел накануне вечером близ села Кунашак. Горел камыш на площади 100 квадратных метров. Бойцы Каслинского пожарно-спасательного гарнизона оперативно потушили возгорание, угрозы жилым строениям удалось избежать.

Второй случай зарегистрирован в Троицком городском округе, где загорелась сухая трава. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России удалось предотвратить переход огня на лесополосу. Общая площадь, пройденная огнем, составила 4 гектара.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что с 3 апреля на большей части территории Челябинской области объявлен пожароопасный сезон. На севере региона и в горнозаводской зоне (в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском, Саткинском муниципальных округах, а также в Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве) он начнется чуть позже, с 10 апреля.

Напомним, для жителей это означает запрет на использование открытого огня: разведение костров, применение мангалов, жаровен, паяльных ламп и примусов. Нарушителям грозит административная ответственность.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/na-yuzhnom-urale-za-sutki-potusheno-dva-krupnykh-landshaftnykh-pozhara/