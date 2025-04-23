Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области установили особый противопожарный режим.

В Единой диспетчерской службе сообщили, что с 25 апреля 2025 года постановлением правительства Челябинской области в регионе будут действовать жесткие противопожарные меры. Причина — установление жаркой погоды и высокий риск пожарной опасности. Такое развитии событий губернатор Челябинской области предполагал еще в начале апреля.

– Температура воздуха в апреле выше нормы. И по прогнозам синоптиков, она будет только расти. А значит, возрастают риски ландшафтных и лесных пожаров. Если ситуация ухудшится, необходимо будет своевременно вводить особый противопожарный режим, ограничивать вход и въезд в леса, – отметил Алексей Текслер, добавив, что каждый глава будет нести персональную ответственность за участок работы в части своих полномочий.

Особый противопожарный режим на территории Челябинской области установлен постановлением Правительства Челябинской области №363-П. Действует он с 25 апреля 2025 года.

Под запретом теперь многое. Например, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях. Запрещается выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог. Под запертом и проведение иных пожароопасных работ.

Как ранее сообщала «Губерния», с 25 марта в Челябинской области объявили пожароопасный сезон. С 5 апреля он начал действовать в Катав-Ивановском районе, Ашинском, Кусинском, Нязепетровском и Саткинском муниципальных округах, Златоусте и Усть-Катаве. Первый лесной пожар зарегистрировали в регионе уже 27 марта.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132846/