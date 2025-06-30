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В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.

В дополнение к программам по инициативному бюджетированию и формированию комфортной городской среды в Озерске третий год реализуется программа «Наш дом – наш двор – наш город».

Напомним, что Озерский городской округ стал первым участником данной программы развития среди других атомградов Челябинской области. Реализуется программа на условиях софинансирования благодаря договоренности губернатора Алексея Текслера и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Бюджет программы формируется из двух источников: ежегодно 50 млн рублей выделяет бюджет области, 25 млн рублей – ПО «Маяк» (в целом объём финансирования на три года составляет 225 млн рублей).

За два года (в 2023 и в 2024 годах) было обновлено асфальтовое покрытие 83 дворовых территорий. В 2023 году основной фронт работ пришёлся на проспект Ленина – 50 дворов. В 2024 году в программу вошли дворы по 33 адресам как в старой, так и в новой частях Озерска, в частности: на ул. Космонавтов, ул. Свердлова, Привокзальном переулке, пр. Победы, б. Луначарского, пр. К. Маркса и ул. Дзержинского.

В 2025 году в карту ремонта вошли 43 адреса (общей площадь восстановленного асфальтового покрытия составит 17 700 квадратных метров). В перечень адресов включены, в том числе, микрорайон Заозёрный, ул. Матросова, ул. Менделеева, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Семёнова. Адреса выбирались по степени износа асфальта.

В настоящее время выполнены работы на большом и проблемном участке – выезд к ул. Набережной с ул. Космонавтов (в районе стадиона «Пионер», площадь – более 4 тысяч квадратных метров). На заключительном этапе будет сделана подсыпка земли, чтобы восстановить газон до бордюрного камня.

На сегодняшний день из запланированного объёма заасфальтировано 7,5 тысяч квадратных метров. На остальной части выполнены подготовительные работы: срезка старого асфальта, замена бордюрного камня, выравнен уровень дорожного полотна до уровней колодцев.

Подрядчик – управление автомобильного транспорта градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк» работает чётко, качественно и ответственно. Благодаря выстроенному взаимодействию с МП «Соцсфера», дорожная служба оперативно корректирует схемы ремонта для удобства жителей – автомобилистов и пешеходов.

В тех дворах, которые в этом году в программу не вошли, но есть локальные выбоины или разрушенное асфальтовое покрытие, по обращению управляющей организации подрядчик выполняет подсыпку асфальтовой крошкой, оставшейся после срезки старого асфальта.

В настоящее время подрядчик в сроки укладывается, более того, выполняет работу с опережением графика.

В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.

В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.

В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.

В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.

В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.

Фото: с официального сайта Администрации Озерского городского округа ozerskadm.ru

Первоисточник: https://ozerskadm.ru/about/info/news/61460/

2025-07-02PKT15:06:00

Ключевые теги: город, дороги.

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