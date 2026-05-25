Робот-хирург вылечил коленный сустав челябинке.

В ОКБ № 3 прошла уникальная операция — тотальное эндопротезирование коленного сустава с помощью робота-ассистента. Эта операция позволяет пациентке пройти реабилитацию в короткий срок и полностью исключить врачебную ошибку.

Эндопротезирование коленного сустава — одна из сложнейших ортопедических операций. И важную роль здесь играет то, насколько точно установлен протез. Уже после операции с роботом-ассистентом пациентка сможет нормально ходить, и реабилитация пройдет в кратчайшие сроки, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

— Он абсолютно автономен. Человек не участвует в процессе резания кости — только наблюдает и может остановить процесс. Врачебная ошибка здесь исключена на 100%, — сообщил специально приглашенный для операции профессор Сеченовского университета Андрей Грицюк.

Еще до операции с помощью КТ была создана 3D-модель коленного сустава, и на ней виртуально был размещен макет протеза. После чего 3D-модель была загружена в этого необычного «врача». Робот может выполнять резекцию кости с точностью, которая неподвластна даже самому опытному хирургу. Но, несмотря на это, в операционной все равно находилась целая команда врачей, и операция проходила под их полным контролем. Операция прошла всего на 20 минут дольше обычной, но время восстановления пациентки сократилось почти в два раза.

