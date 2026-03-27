Обратная связь Вторник, 31 марта, 18:15
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Общественная жизнь

| Новости » Общественная жизнь

Гора, восхитившая Иосифа Кобзона, претендует на звание символа Ашинского округа.

Гора, восхитившая Иосифа Кобзона, претендует на звание символа Ашинского округа.

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Жители Челябинской области продолжают участвовать в объявленной «Губернией» акции по выбору неофициальных символов городов и округов. Среди предложений жителей Ашинского округа — Липовая гора, уникальный ботанический памятник природы, где можно найти вековые липы и около 400 других растений, в том числе лечебных.

К своему 25-летию газета «Губерния» запустила акцию по выбору лучших неофициальные символы всех городов и округов Челябинской области. Акцию поддержал Ашинский металлургический завод, разместив информацию у себя в соцсетях. Просим подключаться к акции и другие предприятия, администрации муниципалитетов, краеведов и историков. Жительница Аши Дарья Матвеева предложила в качестве неофициального округа муниципалитета Липовую гору, расположенную в южной части города Аша, на левом берегу реки Сим.

Гора имеет высоту 299 метров над уровнем моря. Она сложена древними известняками каменноугольного периода возрастом более 300 миллионов лет. На склонах есть два грота, а северный склон обрывистый и обращен к городу.

С 1969 года Липовая гора имеет статус памятника природы областного значения благодаря богатому растительному миру: здесь произрастает около 400 видов растений, включая вековые липы, а также вязы, дубы и клены. На северном склоне сохранился старый широколиственный лес, в наши дни редко встречающихся на Урале.

От подножия Липовой горы начинается парк им. Пилютова — единственный в области с такими древними деревьями. Взобраться на вершину горы достаточно легко, с нее открывается панорама Аши, реки Сим и парка.

Среди ашинцев ходит легенда, что знаменитый певец Иосиф Кобзон, приехав в Ашу на гастроли, был настолько очарован видом на Липовую гору и реку Сим, что не удержался от сравнения южноуральского города с Женевой.

Собственный вариант неофициального символа своего города или округа Челябинской области могут предложить все желающие. Это может быть не только здание, но и памятник, природная достопримечательность, животное или растение, традиционное блюдо или народный промысел. Например, жители Катав-Ивановского округ могут выбрать в качестве неофициального символа снегоход, Верхнего Уфалея — городище раннего железного века на берегу озера Иткуль, а Чебаркуля — «Партизанскую деревню». Акция откроет область с необычной стороны для самих южноуральцев, а также поможет развитию туристического потенциала.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1139567/

2026-03-30PKT09:18:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Озёрск в лицах. Анастасия Гончар.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников.
» В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.
» Оперативная обстановка.
» Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» Озёрск в лицах. Анастасия Гончар.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников.
» В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.
» Оперативная обстановка.
» Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги