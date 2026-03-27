Гора, восхитившая Иосифа Кобзона, претендует на звание символа Ашинского округа.

Жители Челябинской области продолжают участвовать в объявленной «Губернией» акции по выбору неофициальных символов городов и округов. Среди предложений жителей Ашинского округа — Липовая гора, уникальный ботанический памятник природы, где можно найти вековые липы и около 400 других растений, в том числе лечебных.

К своему 25-летию газета «Губерния» запустила акцию по выбору лучших неофициальные символы всех городов и округов Челябинской области. Акцию поддержал Ашинский металлургический завод, разместив информацию у себя в соцсетях. Просим подключаться к акции и другие предприятия, администрации муниципалитетов, краеведов и историков. Жительница Аши Дарья Матвеева предложила в качестве неофициального округа муниципалитета Липовую гору, расположенную в южной части города Аша, на левом берегу реки Сим.

Гора имеет высоту 299 метров над уровнем моря. Она сложена древними известняками каменноугольного периода возрастом более 300 миллионов лет. На склонах есть два грота, а северный склон обрывистый и обращен к городу.

С 1969 года Липовая гора имеет статус памятника природы областного значения благодаря богатому растительному миру: здесь произрастает около 400 видов растений, включая вековые липы, а также вязы, дубы и клены. На северном склоне сохранился старый широколиственный лес, в наши дни редко встречающихся на Урале.

От подножия Липовой горы начинается парк им. Пилютова — единственный в области с такими древними деревьями. Взобраться на вершину горы достаточно легко, с нее открывается панорама Аши, реки Сим и парка.

Среди ашинцев ходит легенда, что знаменитый певец Иосиф Кобзон, приехав в Ашу на гастроли, был настолько очарован видом на Липовую гору и реку Сим, что не удержался от сравнения южноуральского города с Женевой.

Собственный вариант неофициального символа своего города или округа Челябинской области могут предложить все желающие. Это может быть не только здание, но и памятник, природная достопримечательность, животное или растение, традиционное блюдо или народный промысел. Например, жители Катав-Ивановского округ могут выбрать в качестве неофициального символа снегоход, Верхнего Уфалея — городище раннего железного века на берегу озера Иткуль, а Чебаркуля — «Партизанскую деревню». Акция откроет область с необычной стороны для самих южноуральцев, а также поможет развитию туристического потенциала.

