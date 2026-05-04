Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении восьми жителей Челябинской области орденами и почетными званиями в качестве признания их личных достижений и вклада в развитие региона и страны. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоились врач областной детской клинической больницы Владислав Беринцев, главный врач областной клинической наркологической больницы Борис Изаровский, а также три врача Челябинской областной клинической больницы — заведующий урологическим отделением Сергей Кокнаев, заведующий офтальмологическим отделением Андрей Кузнецов и заведующая отделением пульмонологии Наталья Ревель‐Мороз.

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получила преподаватель челябинской Детской художественной школы искусств имени Н. А. Аристова Любовь Серова. Она почти 30 лет учит детей рисунку, живописи и композиции. За свою карьеру не раз получала награды за свое творчество и педагогическую деятельность, в том числе благодарность губернатора за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства и профессиональное мастерство в 2024 году. Ее ученики не раз занимали первые места на региональных, всероссийских и международных выставках.

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» присвоено председателю совета ветеранов Кузнецкого сельского поселения и депутату Собрания депутатов Аргаяшского округа Ивану Харапаеву. Ранее он получал премию «Общественное признание» Законодательного собрания Челябинской области.

Орденом «За доблестный труд» отмечен аппаратчик установки нейтрального газа Магнитогорского металлургического комбината Геннадий Дунаев.

Ранее 24‐летний воспитанник челябинской школы бокса Всеволод Шумков, четыре раза становившийся чемпионом России, а в конце 2025 года ставший чемпионом мира, получил из рук Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды получили и другие российские спортсмены, успешно выступившие на чемпионате мира по боксу в ОАЭ. Награждая спортсменов, Владимир Путин отметил, что успехи российских спортсменов укрепляют лидерские позиции страны в мировом спорте.

