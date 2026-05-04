Обратная связь Среда, 6 мая, 18:08
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинской области идет прием заявок на получение субсидий для развития животноводства.

В Челябинской области идет прием заявок на получение субсидий для развития животноводства. Субсидии, общий объем которых составит 182 миллиона рублей, планируется выплатить в июне. Подробнее

| Общественная жизнь

В школах Челябинской области вместо звонков прозвучат песни военных лет.

В школах Челябинской области вместо звонков прозвучат песни военных лет.

Акция приурочена ко Дню Победы. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 06.05.2026 год.

Оперативная обстановка на 06.05.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область снова попала в лидеры по числу укусов клещей.

Челябинская область снова попала в лидеры по числу укусов клещей. Подробнее

| Общественная жизнь

Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области.

Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 4 по 10 мая 2026 года.

Афиша с 4 по 10 мая 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области днем 4 мая отменили режим беспилотной опасности.

В Челябинской области днем 4 мая отменили режим беспилотной опасности. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область вошла в десятку регионов с быстрым ростом зарплат.

Челябинская область вошла в десятку регионов с быстрым ростом зарплат. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области.

Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области.

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении восьми жителей Челябинской области орденами и почетными званиями в качестве признания их личных достижений и вклада в развитие региона и страны. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоились врач областной детской клинической больницы Владислав Беринцев, главный врач областной клинической наркологической больницы Борис Изаровский, а также три врача Челябинской областной клинической больницы — заведующий урологическим отделением Сергей Кокнаев, заведующий офтальмологическим отделением Андрей Кузнецов и заведующая отделением пульмонологии Наталья Ревель‐Мороз.

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получила преподаватель челябинской Детской художественной школы искусств имени Н. А. Аристова Любовь Серова. Она почти 30 лет учит детей рисунку, живописи и композиции. За свою карьеру не раз получала награды за свое творчество и педагогическую деятельность, в том числе благодарность губернатора за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства и профессиональное мастерство в 2024 году. Ее ученики не раз занимали первые места на региональных, всероссийских и международных выставках.

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» присвоено председателю совета ветеранов Кузнецкого сельского поселения и депутату Собрания депутатов Аргаяшского округа Ивану Харапаеву. Ранее он получал премию «Общественное признание» Законодательного собрания Челябинской области.

Орденом «За доблестный труд» отмечен аппаратчик установки нейтрального газа Магнитогорского металлургического комбината Геннадий Дунаев.

Ранее 24‐летний воспитанник челябинской школы бокса Всеволод Шумков, четыре раза становившийся чемпионом России, а в конце 2025 года ставший чемпионом мира, получил из рук Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды получили и другие российские спортсмены, успешно выступившие на чемпионате мира по боксу в ОАЭ. Награждая спортсменов, Владимир Путин отметил, что успехи российских спортсменов укрепляют лидерские позиции страны в мировом спорте.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1140322/

2026-05-05PKT10:58:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Семейная пара из Озерска лишилась более трех миллионов из-за мошеннико.
» В центре внимания. Фестиваль «Озёрское долголетие».
» Озёрск научный. Научное кафе «Природное земледелие».
» Оперативная обстановка.
» Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Встреча в Палеоклубе.
» Семейная пара из Озерска лишилась более трех миллионов из-за мошеннико.
» В центре внимания. Фестиваль «Озёрское долголетие».
» Озёрск научный. Научное кафе «Природное земледелие».
» Оперативная обстановка.
» Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Встреча в Палеоклубе.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги