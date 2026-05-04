Челябинская область снова попала в лидеры по числу укусов клещей.

Роспотребнадзор назвал девять регионов с большим количеством пострадавших.

Челябинская область оказалась в числе регионов — лидеров по количеству обращений граждан из-за присасываний клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. С начала сезона в медицинские организации России поступило более 25 тысяч жалоб на укусы клещей. Общие показатели не превышают средних многолетних значений. Наибольшее число укусов зарегистрировали в Челябинской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Омской, Ростовской областях, а также в Республике Алтай и Краснодарском крае.

Самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация. В 2026 году привились уже более 1,9 миллиона россиян. Всего в текущем году предварительно запланировано охватить акарицидными обработками 176 тысяч гектаров. Специалисты проводят обработки в регионах с учетом погодных условий.

Ведомство напоминает жителям и гостям Челябинской области о простых, но важных мерах профилактики. Во время выездов на природу или прогулок в парке отдавайте предпочтение светлой одежде. Брюки заправляйте в носки или обувь и не забывайте про головной убор. Используйте инсектоакарицидные средства. Проводите самоосмотры каждые 15–20 минут, а также по завершении прогулки.

На природе рекомендуется переносить маленьких детей на руках или использовать коляски. Следует заранее обработать нижние детали коляски средствами от клещей. В парках старайтесь передвигаться по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами.

