Президент России отметил госнаградами работу двух ученых из Озёрска.

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова награждена заместитель директора по науке, главный научный сотрудник Южно-Уральского института биофизики Тамара Азизова.

На том же основании почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено доктору медицинских наук, заведующему отделом, главному научному сотруднику этого же учреждения Михаилу Сокольникову.

Институт находится в Озерске. Основная сфера его деятельности – фундаментальные и прикладные научные исследования в области радиационной медицины, эпидемиологии, дозиметрии, экологии, радиобиологии, гигиены труда, экологии, радиационной безопасности и защиты персонала атомной промышленности и населения зон наблюдения.

Указ Владимира Путина от 6 ноября «О награждении государственными наградами РФ» опубликован на сайте Кремля.

https://dostup1.ru/medicine/Prezident-Rossii-otmetil-gosnagradami-rabotu-dvuh-uchenyh-iz-Chelyabinskoy-oblasti_183162.html