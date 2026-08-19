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Росреестр заблокировал 531 сайт-двойник с данными о недвижимости.

Росреестр заблокировал 531 сайт-двойник с данными о недвижимости.

 Фото: ИА «Первое областное»

Росреестр заблокировал 531 сайт-двойник с данными о недвижимости.

Злоумышленники копируют ресурсы ведомства.

Управление Росреестра по Челябинской области предупреждает южноуральцев о сайтах-двойниках, которые незаконно предлагают сведения из Единого государственного реестра недвижимости, сообщает пресс-служба управления.

Внешне такие ресурсы похожи на официальный сайт Росреестра, но выдают недостоверную информацию, взимают плату за общедоступные сведения, а иногда берут предоплату и исчезают. Создание таких сайтов запрещено федеральным законом № 120-ФЗ, принятым в апреле 2021 года.

Только за январь—июль 2026 года Росреестр совместно с прокуратурой добился блокировки шести сайтов-двойников ведомства. Ещё 67 ресурсов и шесть телеграм-каналов, перепродававших данные из реестра, переданы в прокуратуру для подачи исков о блокировке.

«Всего с 2020 года мы заблокировали 531 такой интернет-ресурс. Все они осуществляли незаконную перепродажу сведений из ЕГРН»,— отметил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rosreestr-zablokiroval-531-sayt-dvoynik-s-dannymi-o-nedvizhimosti/

2026-08-20PKT08:54:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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