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Благодаря продаже книг в Челябинске проведут отопление в особняке XIX века.

Благодаря продаже книг в Челябинске проведут отопление в особняке XIX века.

 Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Благодаря продаже книг в Челябинске проведут отопление в особняке XIX века.

В столице Южного Урала прошел очередной благотворительный фестиваль «Лампочка», смысл которого — собрать у горожан ненужные им книги и продать их за небольшие деньги другим любителям литературы. Все вырученные от продажи средства направляются на благотворительность.

В этот раз более полумиллиона рублей будет направлено на проведение отопления в особняк позапрошлого века, где жил купец Беляевский, а сегодня располагается общественное объединение «Культурный слой», которое занимается сохранением архитектурного наследия Челябинска, сообщает благотворительный фестиваль «Лампочка».— Спасибо, что принесли так много хороших книг, спасибо, что покупали их! Спасибо всем точкам сбора, что так тщательно отсматривали книги на месте, это так ценно, — сообщили организаторы благотворительного фестиваля.

Отметим, что дом купца Антона Беляевского располагается на улице Труда и построен в 1895 году. Ранее рядом с домом располагался собственный пивоваренный завод купца. Еще до революции в доме успела поработать типография газеты «Голос Приуралья», но после 1917 года дом поделили на квартиры и до 1986 года в нем жили люди. Затем дом долго пустовал.

Ранее «Губерния» сообщала о том, что в Пятигорске назвали победителей III Всероссийского конкурса дизайн-проектов «Школа мечты». В двух номинациях отличились молодые архитекторы из Челябинска.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142789/

2026-08-20PKT08:23:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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