Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

80-летний пенсионер из Озерска пробежал три земных экватора.

За сорок лет общая протяженность дистанции составила 125 тысяч километров. Подробнее

В челябинских поездах возвращаются скидки школьникам и студентам.

Они будут действовать при оплате проезда в пригород. Подробнее

В Снежинске определили сильнейших яхтсменов Челябинской области.

На озере Синара прошла двухдневная регата. Подробнее

Оперативная обстановка 27.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале.

Юные музыканты из Челябинска представили мировые премьеры на международном фестивале. Коллективы встретились в центре Москвы. Подробнее

Курс «История родного края» вводится в школах Челябинской области вместо обществознания.

«История родного края» вводится во всех регионах страны по решению Минпросвещения РФ. Для учеников 5-7 классов урок заменит обществознание. Подробнее

Оперативная обстановка 26.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Афиша на 30, 31 августа 2025 года.

Афиша на 30, 31 августа 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан в последние летние выходные, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее
В центре внимания. Танго в Озёрске.

В центре внимания. Танго в Озёрске.

2025-08-28PKT18:41:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

