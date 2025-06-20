Оперативная обстановка на 24.06.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня вторник 24 июня 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 8 ° С
• атмосферное давление 738 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 80%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения.
Семенова 19 – 1п, Гайдара 26 – 12п, Дзержинского 63 – 1,2,3 п-ды с 9 до 13 часов
Луначарского 15 - 5 с 9 до 14 часов
Уральская 13 с 13 час до окончания
2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Монтажников 50 к1, к2, Матросова 4а, 5а с 9 час до окончания
Гайдара 26 – 12п, Дзержинского 63 – 1,2,3 п-ды с 9 до 13 часов
Луначарского 15 - 5 с 9 до 14 часов
Луначарского 13 – 3,4 п-ды с 10 час до окончания
Луначарского 13 – 5,6 п-ды с 14 час до окончания
Вниманию автомобилистов!
В связи с ремонтными работами на ж/д переезде №1 по ул. Кыштымская (в р-не домика Лесника) с 08:00 ч. 23.06.2025 г. до 16:00 ч. 26.06.2025 г. будет изменено движение автотранспорта:
- КПП - 1 ул. Булдымская ул. Березовая шоссе Татышское и так же в обратном направлении.
Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути через КПП – 2 и КПП – 3.
Для пассажиров рейсового автобуса № 196 (г. Озерск – г. Кыштым) будет организовано челночное движение двумя автобусами с пересадкой в р-не ж/д переезда и далее следование по маршруту в оба направления.
Вниманию жителей!
24 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 24 июня 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с, ночью местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью плюс 5-10°, в горах и низинах до плюс 1°, днём плюс 16-21°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни дождевая вода будет добегать по русловой сети, и местами в зоне выпавших осадков будут отмечаться подъемы уровней воды, увеличение водности.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 1-4 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1-3 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 195 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61398/