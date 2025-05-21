Оперативная обстановка на 23.05.2025 год.

Сегодня пятница 23 мая 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 12 ° С

• атмосферное давление 735 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 75%

• ветер Северо-Западный 3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Семенова 15, Музрукова 40, Космонавтов 24,26,28 с 9 час до окончания

К Маркса 19-4п, Иртяшская 15-3п с 9 до 12 часов

Гайдара 26-5п с 9 до 13 часов

Верхняя 9 с 13 до 15 часов

2 В сетях электроснабжения:

п. Татыш ул. Залевского с 1 по 7, Южная 24,26,28,30 с 9 час до 13 час

Бажова 2,4, Чапаева 1,3,5, Торговый пр.2,4 с 13 до 15 часов

3 В сетях горячего водоснабжения:

Семенова 15, Музрукова 40 с 9 час до окончания

К Маркса 19-4п, Иртяшская 15-3п с 9 до 12 часов

Гайдара 26-5п с 9 до 13 часов

К Маркса 20-5,6п с 10 до 12 часов

Верхняя 9 с 13 до 15 часов

Луначарского 23-1,2п с 14 до 16 часов

Вниманию жителей округа!

26 и 27 мая 2025 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводится проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию озерчан!

Управление капитального строительства и благоустройства доводит до сведения,

что в связи с ремонтными работами на ж/д переезде по ул. Кыштымская (в р-не домика Лесника) с 08 час 23 июня 2025 г. до 16 час 26 июня 2025 г. будет изменено движение автотранспорта:

- КПП - 1 ул. Булдымская ул. Березовая шоссе Татышское и так же в обратном направлении. Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути через КПП – 2 и КПП – 3.

Для пассажиров рейсового автобуса № 196 (г. Озерск – г. Кыштым) будет организовано челночное движение двумя автобусами с пересадкой в р-не ж/д переезда и далее следование по маршруту в оба направления.

Внимание водителей! В связи с ремонтными работами на наружных сетях холодного водоснабжения в р-не д. 36 по пр. Ленина будет перекрыто движение по четной стороне пр. Ленина от ул. Колыванова до пл. Курчатова с 08:30 26.05.2025 г. до 29.05.2025 г. (до окончания работ). Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути.

Вниманию Озерчан!

Наблюдается высокая активность клещей. Просьба ограничить посещение лесов, соблюдать меры личной безопасности, проводить тщательный осмотр после посещения леса, использовать репелленты против клещей.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 мая 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 18 м/с. Температура воздуха ночью от +7° до +12°, днём от +14° до +19°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие дни водный режим большинства рек будет неустойчивым.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 23 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1, 3 и 4 классы пожарной опасности.

Прогнозируемые классы пожарной опасности на территории Челябинской области:

.Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 163 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61170/