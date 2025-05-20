Оперативная обстанова на 22.05.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 22 мая 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 10 ° С

• атмосферное давление 735мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 34,36,38,

Монтажников 30,32,34 с 9 час до окончания

Октябрьская 15А-2п, Октябрьская 26-5п, Иртяшская 13-1п, Монтажников 52-2п с 9 до 12 часов

Дзержинского 59-1п, Гайдара 18-1,2п-ды с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения Монтажников 30,32,34 с 9 час до окончания

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Музрукова 37,39 с 9 час до окончания

Октябрьская 15А-2п, Октябрьская 26-5п, Иртяшская 13-1п, Монтажников 52-2п с 9 до 12 часов

Дзержинского59-1п, Гайдара 18-1,2п-ды с 9 до 13 часов

К.Маркса 20-1,2п-ды с 10 до 12 часов

К.Маркса 20-3,4п-ды с 14 до 16 часов

Вниманию жителей округа!

26 и 27 мая 2025 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводится проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Вниманию озерчан!

Наблюдается высокая активность клещей. Просьба ограничить посещение лесов, соблюдать меры личной безопасности, проводить тщательный осмотр после посещения леса, использовать репелленты против клещей.

Вниманию водителей!

В связи с ремонтными работами на наружных сетях холодного водоснабжения в р-не д. 36 по пр. Ленина будет перекрыто движение по четной стороне пр. Ленина от ул. Колыванова до пл. Курчатова с 08:30 26.05.2025 г. до 28.05.2025 г. (до окончания работ). Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 22 мая 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в вечерние и дневные часы возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с, при грозах 13-18 м/с. Температура воздуха ночью от +6° до +11°, днём от +17° до +22°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие дни водный режим большинства рек будет неустойчивым.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 22 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1, 3 и 4 классы пожарной опасности.

Прогнозируемые классы пожарной опасности на территории Челябинской области:

.Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 189 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61157/