Обратная связь Суббота, 2 августа, 14:01
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Ярмарка на рудниках 2025.

Ярмарка с уникальными товарами, захватывающий арт-вечер, увлекательные лекции на самые интересные темы, живые концерты под открытым небом, захватывающие походы, увлекательные фотоконкурсы и разнообразные спортивные мероприятия — всё это ждёт вас. Подробнее

| Общественная жизнь

Сделайте первый шаг к мечте – подайте заявку на грант.

Творческая мастерская, кинофестиваль или тактильный сад – предложите свою идею на конкурс #люди_и_города_ЯОК. Победители получат до трех миллионов рублей на воплощение своих идей от программы Росатома «Люди и города». Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинские парни потушили чужую квартиру до прибытия спасателей.

Случайные свидетели возгорания спасли имущество семьи в Ленинском районе. Подробнее

| Общественная жизнь

Синоптики дали прогноз на август в Челябинской области.

Последний месяц лета обещает пройти без аномалий. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 01.08.2025

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее

| Общественная жизнь

«Зоопарк» в детском парке.

21-23 июля новые рисунки появились в детском парке. В парке появилось еще 14 рисунков стараниями 9 художников. Подробнее

| Общественная жизнь

«Зоопарк» в детском парке.

21-23 июля новые рисунки появились в детском парке. В парке появилось еще 14 рисунков стараниями 9 художников. Подробнее

| Общественная жизнь

В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.

В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 20 стран. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Ярмарка на рудниках 2025.

Ярмарка на рудниках 2025.

Добро пожаловать в атмосферу настоящего праздника! 

Мы рады анонсировать удивительное мероприятие, которое полностью изменит ваше представление о культурных событиях Кыштыма! В этом году наш живописный поселок Слюдорудник снова станет центром невероятного единения искусства, знаний, спорта и приключений. Мероприятие привлекает не только местных жителей, но и гостей из всего округа, превращаясь в настоящий культурный прорыв.

Просто представьте: ярмарка с уникальными товарами, захватывающий арт-вечер, увлекательные лекции на самые интересные темы, живые концерты под открытым небом, захватывающие походы, увлекательные фотоконкурсы и разнообразные спортивные мероприятия — всё это ждёт вас!

Мы собрали для вас анонсы, чтобы познакомить вас с тем, что готовит команда "Ярмарки на рудниках":

Арт-вечеринка (посиделки)

Она состоится 8 августа и вас ждут:

- Молебен на начало всякого благого дела.

- Новые знакомства, новый опыт проведения досуга, неформальное общение мастеров и гостей ярмарки.

- Совместное создание украшений для пространства Ярмарки.

- Совместная трапеза на Ярмарочной площади под открытым небом.

Участие бесплатное! Подробности: vk.com/club122798314?w=wall...

Ярмарка

Основная и самая большая часть мероприятия пройдет 9-10 августа. Здесь каждый представленный предмет — это произведение искусства, созданное с любовью и заботой! Вас ждут уникальные сувениры, изысканные вкусности, полезные вещи для дома, очаровательная одежда, косметика ручной работы, яркие игрушки. Погружайтесь в мир ручной работы, где творчество и мастерство объединились, чтобы подарить вам настоящее удовольствие и вдохновение.

А также для вас пройдут мастер-классы, где вы попробуете сами создать что-то уникальное.

Лекции

9 и 10 августа будет работать отдельная площадка, которая позволит вам расширить границы своих знаний и познакомиться с интересными людьми. Вас ждут лекции на темы: "Секреты сказов Павла Бажова", "Философия танго", "Атомный секрет Южного Урала" и другие.

Походы

- Пеший поход "Крылья дракона":

- 9 августа, 12:15, и 10 августа, 10:15.

- Маршрут: 12 км пешего пути в сопровождении профессионального инструктора.

- Место назначения: "Крылья дракона" — скала необычной формы на западной оконечности горы Тёплая.

- Продолжительность: 3,5–4,5 часа

- Стоимость: 500 руб. с человека (оплата на месте).

Подробности vk.com/club122798314?w=wall...

- Эко-экскурсия "Люди Слюдяной горы":

- Время начала пока уточняется.

- Прогулка по эко-тропе, которая погрузит вас в историю, когда Россия была основным поставщиком слюды в Европу.

- Длительность экскурсии: 1,5 часа.

- Стоимость:

- 150 руб. с человека.

- С семьи (от 3 до 5 человек) — 500 руб.

- С группы (от 6 до 8 человек) — 800 руб.

Подробности: vk.com/club122798314?w=wall...

Для фотолюбителей

Онлайн–фотоконкурс "Святое дело - Родине служить". Снимки можно разместить в фотоальбоме до 07 августа 2025. Подробнее - vk.com/club122798314?w=wall...

Победителей и всех участников ждут призы от партнеров Ярмарки! Тем, кто не смог приехать на Ярмарку, призы будут отправлены почтой.

9 августа с 12.00 до 16.20 у Ангара проводится традиционная фотосушка. Тема этого лета - "Святое дело - Родине служить".

Профессиональное жюри в лице Людмилы Ковалевой и Олега Каргаполова выберет победителей, и награждение состоится в 17.00 Подробнее про сушку - vk.com/club122798314?w=wall...

Про театр

09 августа – Александр Майер выступит перед публикой с моноспектаклем «Русский огонёк»

«Русский огонёк» - о Родине, о мужестве, о чувствах, о семье, о нашей жизни.

Моноспектакль создан на основе творческого наследия русского поэта Николая Рубцова. Это ответ на вопросы, волнующие сегодня каждого: поиск своих духовных корней, своей национальной идентичности, внутренней опоры.

Подробнее - vk.com/club122798314?w=wall...

Концерты

09 августа запланированы выступления российских певцов и вокальных коллективов. Среди них Света Астафьева, Максим Соколов, уникальный вокальный ансамбль "Душа Отечества". Мы вместе с вами следим за программой и скоро опубликуем полный анонс.

Забег

10 августа на трейл "Ярмарочный забег"

Регистрация здесь: myrace.info/events/1291

Что вас ждёт:

Длина трассы: 3 км

Набор высоты: 130 метров

Участвовать могут все желающие, даже любители, предварительно зарегистрировавшись по ссылке и оформив страховку (там же по ссылке) !

Если вы не готовы бежать, можете просто пройтись пешком и насладиться природой и потрясающими видами.

Присоединяйтесь к нашему забегу, испытайте свои силы, станьте частью увлекательного спортивного события Ярмарки "На рудниках" и получите заряд энергии на свежем воздухе!

Подробнее - vk.com/club122798314?w=wall...

И это еще не все...

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события, зарядиться энергией и позитивом, познакомиться с интересными людьми и открыть для себя новые горизонты!

Присоединяйтесь к нам в это незабываемое время и станьте частью того, о чем будут говорить еще долго! 

Место проведения - г. Кыштым, п. Слюдорудник, ул. Проезжая 79

Официальная страница - vk.com/club122798314

Информация предоставлена: https://vk.com/club122798314

2025-08-01PKT18:46:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Кыштым, ярмарка.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 04.07.25 г.
» В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 07.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г.
» С праздником семьи, любви и верности!
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г.
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 04.07.25 г.
» В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 07.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г.
» С праздником семьи, любви и верности!
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги