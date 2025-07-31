Ярмарка на рудниках 2025.

Добро пожаловать в атмосферу настоящего праздника!

Мы рады анонсировать удивительное мероприятие, которое полностью изменит ваше представление о культурных событиях Кыштыма! В этом году наш живописный поселок Слюдорудник снова станет центром невероятного единения искусства, знаний, спорта и приключений. Мероприятие привлекает не только местных жителей, но и гостей из всего округа, превращаясь в настоящий культурный прорыв.

Просто представьте: ярмарка с уникальными товарами, захватывающий арт-вечер, увлекательные лекции на самые интересные темы, живые концерты под открытым небом, захватывающие походы, увлекательные фотоконкурсы и разнообразные спортивные мероприятия — всё это ждёт вас!

Мы собрали для вас анонсы, чтобы познакомить вас с тем, что готовит команда "Ярмарки на рудниках":

Арт-вечеринка (посиделки)

Она состоится 8 августа и вас ждут:

- Молебен на начало всякого благого дела.

- Новые знакомства, новый опыт проведения досуга, неформальное общение мастеров и гостей ярмарки.

- Совместное создание украшений для пространства Ярмарки.

- Совместная трапеза на Ярмарочной площади под открытым небом.

Участие бесплатное! Подробности: vk.com/club122798314?w=wall...

Ярмарка

Основная и самая большая часть мероприятия пройдет 9-10 августа. Здесь каждый представленный предмет — это произведение искусства, созданное с любовью и заботой! Вас ждут уникальные сувениры, изысканные вкусности, полезные вещи для дома, очаровательная одежда, косметика ручной работы, яркие игрушки. Погружайтесь в мир ручной работы, где творчество и мастерство объединились, чтобы подарить вам настоящее удовольствие и вдохновение.

А также для вас пройдут мастер-классы, где вы попробуете сами создать что-то уникальное.

Лекции

9 и 10 августа будет работать отдельная площадка, которая позволит вам расширить границы своих знаний и познакомиться с интересными людьми. Вас ждут лекции на темы: "Секреты сказов Павла Бажова", "Философия танго", "Атомный секрет Южного Урала" и другие.

Походы

- Пеший поход "Крылья дракона":

- 9 августа, 12:15, и 10 августа, 10:15.

- Маршрут: 12 км пешего пути в сопровождении профессионального инструктора.

- Место назначения: "Крылья дракона" — скала необычной формы на западной оконечности горы Тёплая.

- Продолжительность: 3,5–4,5 часа

- Стоимость: 500 руб. с человека (оплата на месте).

Подробности vk.com/club122798314?w=wall...

- Эко-экскурсия "Люди Слюдяной горы":

- Время начала пока уточняется.

- Прогулка по эко-тропе, которая погрузит вас в историю, когда Россия была основным поставщиком слюды в Европу.

- Длительность экскурсии: 1,5 часа.

- Стоимость:

- 150 руб. с человека.

- С семьи (от 3 до 5 человек) — 500 руб.

- С группы (от 6 до 8 человек) — 800 руб.

Подробности: vk.com/club122798314?w=wall...

Для фотолюбителей

Онлайн–фотоконкурс "Святое дело - Родине служить". Снимки можно разместить в фотоальбоме до 07 августа 2025. Подробнее - vk.com/club122798314?w=wall...

Победителей и всех участников ждут призы от партнеров Ярмарки! Тем, кто не смог приехать на Ярмарку, призы будут отправлены почтой.

9 августа с 12.00 до 16.20 у Ангара проводится традиционная фотосушка. Тема этого лета - "Святое дело - Родине служить".

Профессиональное жюри в лице Людмилы Ковалевой и Олега Каргаполова выберет победителей, и награждение состоится в 17.00 Подробнее про сушку - vk.com/club122798314?w=wall...

Про театр

09 августа – Александр Майер выступит перед публикой с моноспектаклем «Русский огонёк»

«Русский огонёк» - о Родине, о мужестве, о чувствах, о семье, о нашей жизни.

Моноспектакль создан на основе творческого наследия русского поэта Николая Рубцова. Это ответ на вопросы, волнующие сегодня каждого: поиск своих духовных корней, своей национальной идентичности, внутренней опоры.

Подробнее - vk.com/club122798314?w=wall...

Концерты

09 августа запланированы выступления российских певцов и вокальных коллективов. Среди них Света Астафьева, Максим Соколов, уникальный вокальный ансамбль "Душа Отечества". Мы вместе с вами следим за программой и скоро опубликуем полный анонс.

Забег

10 августа на трейл "Ярмарочный забег"

Регистрация здесь: myrace.info/events/1291

Что вас ждёт:

Длина трассы: 3 км

Набор высоты: 130 метров

Участвовать могут все желающие, даже любители, предварительно зарегистрировавшись по ссылке и оформив страховку (там же по ссылке) !

Если вы не готовы бежать, можете просто пройтись пешком и насладиться природой и потрясающими видами.

Присоединяйтесь к нашему забегу, испытайте свои силы, станьте частью увлекательного спортивного события Ярмарки "На рудниках" и получите заряд энергии на свежем воздухе!

Подробнее - vk.com/club122798314?w=wall...

И это еще не все...

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события, зарядиться энергией и позитивом, познакомиться с интересными людьми и открыть для себя новые горизонты!

Присоединяйтесь к нам в это незабываемое время и станьте частью того, о чем будут говорить еще долго!

Место проведения - г. Кыштым, п. Слюдорудник, ул. Проезжая 79

Официальная страница - vk.com/club122798314

Информация предоставлена: https://vk.com/club122798314