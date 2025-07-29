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Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.

Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.

Алиса Капустина вырвала победу у соперницы из Грузии | Источник: Леонид Утешев

В Сербии трое боксеров из Челябинской области взяли золотые медали Первенства Европы. Триумфаторами соревнований со спортсменами из 20 стран стали Алиса Капустина из Челябинска, Владислав Маточкин из Красноармейского района, а также Рада Каширская из Озерска. Каждый из спортсменов выходил на ринг с флагом России и под гимн нашей страны.

О том, что привело наших спортсменов к победе, 74.RU рассказали в федерации бокса Челябинской области.

Первой победу на первенстве Европы среди девушек 15-16 лет праздновала Алиса Капустина (54 кг). Воспитанница Сергея Тютюева из челябинской СШОР «Алмаз» не оставила ни единого шанса соперницам из Грузии и Беларуси. Каждый бой победительница первенства России-2025 работала уверенно и точно, показав лучший результат в своей карьере. Сложно поверить, но девушка только 4,5 года занимается боксом. В секцию она пришла, чтобы похудеть. Родители и тренер поначалу отговаривали спортсменку, но безуспешно.

Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.

Победительница с папой в аэропорту | Источник: Андрей Голубенко

Еще одна победа на первенстве Европы среди юношей 13-14 лет — у жителя деревни Канашево (находится в 50 километрах от Челябинска) Владислава Маточкина (90 кг) — три боя и три победы. В финале ученик Юрия Маслихина превзошел боксера из Израиля. Мама спортсмена рассказала, что залог успеха — в богатырских параметрах Владислава. Уже в четыре года его приняли за первоклассника на линейке в школе (он пришел туда с родителями, чтобы поддержать старшую сестру). Сейчас рост Влада 196 сантиметров, длина стопы — 33.5 сантиметров.

— Когда Владу было 4 года, мы провожали в школу его старшую сестру Елизавету в первый класс 1 сентября, он стоял недалеко от нее, и когда ребята из 11 класса должны были сопровождать первоклассников, Влада взяли за руку и повели в школу, что было неудивительно — ведь он был выше многих ребят, пришедших учиться, — говорит мама победителя. — Мы проживаем в селе Канашево Красноармейского района, поэтому ребенку сложнее вдвойне, 2 часа он добирается от дома до зала бокса, иногда приходится отпрашиваться с последнего урока, а учить их получается только ночью. Тем не менее он все успевает и поражает своими успехами.

Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.

Некоторые сомневаются, что Владу всего 13 лет | Источник: Анна Тябина

На первенстве Европы среди девушек 13-14 лет не было равных Раде Каширской из Озерска. Если Влад занимается боксом всего два года, то Рада — рекордсменка по опыту занятий.

«Я занимаюсь боксом уже 7 лет. Для меня бокс — это моя жизнь. Я бы хотела связать свое будущее именно с этим видом спорта, — говорит Рада. — Я получаю удовольствие от тренировочного процесса, от команды».

Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.

Рада дольше всех шла к золоту в Сербии | Источник: Анна Тябина

Подопечная Антона Кравчука и Дарьи Савиновой из озерского спортклуба «Ударник» в финале была сильней соперницы из Азербайджана.

Бокс в Челябинске собирает тысячи зрителей. Последний пример — прощальный бой Сергея Ковалева, в котором он одержал победу над бойцом из Германии.

Информация предоставлена: https://74.ru/text/sport/2025/07/31/75785631/

2025-07-31PKT10:56:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, спортсмены, боксёры.

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