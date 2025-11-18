Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Новый аппарат ИВЛ поможет врачам Варны спасать детей, родившихся раньше срока.

В районной больнице села Варна появился уникальный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), предназначенный для пациентов любого возраста, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела. Аппарат приобрели за 2,6 миллиона рублей.

Главное достоинство аппарата — высокая чувствительность и способность обеспечивать максимально щадящую поддержку дыхания. Это особенно важно для детей с тяжелыми поражениями легких, когда требуется точное дозирование давления воздуха, чтобы избежать повреждений и сохранить жизнь самых хрупких пациентов, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

Новорожденные с экстремально низкой массой тела обычно рождаются очень преждевременно и нуждаются в специализированной медицинской помощи. По словам анестезиолога-реаниматолога Юлии Бикташевой, использование современного оборудования, включая новый аппарат ИВЛ, позволяет не только спасать детей в критических ситуациях, но и снижать риск возникновения инвалидности и хронических заболеваний легких в будущем.

Ранее для больницы Еманжелинска приобрели новый операционный стол с электроприводом и потолочный хирургический светильник.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137040/