Обратная связь Вторник, 28 июля, 13:00
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

На трассе в Челябинской области на месяц ограничили движение.

На трассе в Челябинской области на месяц ограничили движение. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцы назвали семь мест для загадывания желаний.

Челябинцы назвали семь мест для загадывания желаний.

Рассказываем, где они находятся. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.07.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Жительницу Челябинской области укусил ядовитый паук-пришелец.

Жительницу Челябинской области укусил ядовитый паук-пришелец. Подробнее

| Общественная жизнь

«Байкал обжигает холодом, но это того стоит»: эколог из Челябинска о заплыве в ледяной воде.

«Байкал обжигает холодом, но это того стоит»: эколог из Челябинска о заплыве в ледяной воде. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 24.07.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Hовая соцсеть появится в России: вы уже ей пользуетесь.

Hовая соцсеть появится в России: вы уже ей пользуетесь.

Доработать площадку хотят к 2035 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Роспотребнадзор объявил сбор обращений пострадавших от интернет‑магазина техники из ОАЭ.

Роспотребнадзор объявил сбор обращений пострадавших от интернет‑магазина техники из ОАЭ.

Ведомство готовит групповой иск в суд. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Челябинцы назвали семь мест для загадывания желаний.

Челябинцы назвали семь мест для загадывания желаний.

 Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

Челябинцы назвали семь мест для загадывания желаний.

Рассказываем, где они находятся.

День загадывания желаний, который отмечается сегодня, 28 июля, — отличный повод вспомнить о своих самых смелых мечтах. Для этого не нужны древние ритуалы или магия, достаточно оказаться в нужном месте с правильным настроением. В Челябинске есть точки, которые сами горожане давно превратили в генераторы удачи и исполнения задуманного. Делимся локациями.

Сфера любви у ТРК «Урал»

Одно из мест притяжения влюбленных и молодоженов. Под куполом, украшенным зодиакальными символами, расположились тянущиеся друг к другу мужчина и женщина. Считается, если влюбленные поднимутся по лестницам с разных сторон и возьмутся за руки в центре площадки прямо под скульптурой пары, их союз будет крепким и счастливым.

Сюда также могут прийти те, кто только ищет спутника жизни. Надо представить суженого в деталях, стоя прямо под соединенными руками влюбленных.

Мост любви в парке им. Гагарина.

Еще одно популярное место у влюбленных. Мост ведет к небольшой площадке, на которой расположено Дерево любви. И оно все увешано замками. Таким образом пары загадывают желание о крепкой любви. И оно сбывается. В этом убедилась жительница Челябинска Елена.

«Мы с мужем познакомились во время прогулки в парке Гагарина. Разговорились, начали встречаться. Потом выяснилось, что мы оба оставляли на мосту любви замки в надежде встретить своего человека. Уже после свадьбы мы повесили там новый, общий замочек»,— рассказала ИА «Первое областное» девушка.

Баба-яга у кукольного театра.

Неизвестно, скольким челябинцам и гостям города помогла сказочная старушка. Но, судя по ее блестящему носу, который нужно потереть при загадывании желания, ритуал пользуется большой популярностью.

Знаки зодиака на Кировке.

Этот арт-объект — еще одно знаковое место для горожан, которые верят в материальность мыслей. Многими проверено: если встать на свой знак зодиака спиной к центру и бросить через плечо монетку — желание обязательно сбудется. Попробуем?

Памятник попрошайке на Кировке.

Мечтаете о богатстве? Тогда не забудьте, прогуливаясь по центральной пешеходной улице, кинуть в шапку попрошайке пару монет и погладить его по голове. Говорят, действенный ритуал.

«Фонтан счастья» в парке им. Гагарина.

Здесь даже загадывать ничего не нужно: подходите к фонтану и вкладываете свою ладонь в любую из представленных табличек в зависимости от запроса. А они сулят успех в делах, крепкое здоровье, радость жизни, счастье в семье и много еще чего хорошего.

Памятник студенту у ЮУрГУ.

Это место популярно у студентов. Считается, если перед сессией потереть о скульптуру зачетку, то экзамены сдадутся легко и сессия пройдет успешно.

Как еще можно загадать желание.

Если не хочется прочесывать город в жару в поисках знаковых мест, можно подойти к ближайшему фонтану и, загадав желание, бросить монетку. По традиции монету бросают стоя задом к фонтану правой рукой через левое плечо.

И помните, что в основе всех сбывшихся желаний стоят позитивный настрой, упорство и немного удачи.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabintsy-nazvali-sem-mest-dlya-zagadyvaniya-zhelaniy/

2026-07-28PKT08:46:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Сильные дожди идут уже несколько дней.
» Южноуральские велосипедисты завоевали медали чемпионатов России.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Смородиновый чай способен понизить уровень холестерина.
» В России остановили экспорт бензина и авиакеросина.
» Каким будет июль в Челябинской области — прогноз от Гидрометцентра России.
» Сильные дожди идут уже несколько дней.
» Южноуральские велосипедисты завоевали медали чемпионатов России.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Смородиновый чай способен понизить уровень холестерина.
» В России остановили экспорт бензина и авиакеросина.
» Каким будет июль в Челябинской области — прогноз от Гидрометцентра России.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги