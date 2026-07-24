Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

Челябинцы назвали семь мест для загадывания желаний.

Рассказываем, где они находятся.

День загадывания желаний, который отмечается сегодня, 28 июля, — отличный повод вспомнить о своих самых смелых мечтах. Для этого не нужны древние ритуалы или магия, достаточно оказаться в нужном месте с правильным настроением. В Челябинске есть точки, которые сами горожане давно превратили в генераторы удачи и исполнения задуманного. Делимся локациями.

Сфера любви у ТРК «Урал»

Одно из мест притяжения влюбленных и молодоженов. Под куполом, украшенным зодиакальными символами, расположились тянущиеся друг к другу мужчина и женщина. Считается, если влюбленные поднимутся по лестницам с разных сторон и возьмутся за руки в центре площадки прямо под скульптурой пары, их союз будет крепким и счастливым.

Сюда также могут прийти те, кто только ищет спутника жизни. Надо представить суженого в деталях, стоя прямо под соединенными руками влюбленных.

Мост любви в парке им. Гагарина.

Еще одно популярное место у влюбленных. Мост ведет к небольшой площадке, на которой расположено Дерево любви. И оно все увешано замками. Таким образом пары загадывают желание о крепкой любви. И оно сбывается. В этом убедилась жительница Челябинска Елена.

«Мы с мужем познакомились во время прогулки в парке Гагарина. Разговорились, начали встречаться. Потом выяснилось, что мы оба оставляли на мосту любви замки в надежде встретить своего человека. Уже после свадьбы мы повесили там новый, общий замочек»,— рассказала ИА «Первое областное» девушка.

Баба-яга у кукольного театра.

Неизвестно, скольким челябинцам и гостям города помогла сказочная старушка. Но, судя по ее блестящему носу, который нужно потереть при загадывании желания, ритуал пользуется большой популярностью.

Знаки зодиака на Кировке.

Этот арт-объект — еще одно знаковое место для горожан, которые верят в материальность мыслей. Многими проверено: если встать на свой знак зодиака спиной к центру и бросить через плечо монетку — желание обязательно сбудется. Попробуем?

Памятник попрошайке на Кировке.

Мечтаете о богатстве? Тогда не забудьте, прогуливаясь по центральной пешеходной улице, кинуть в шапку попрошайке пару монет и погладить его по голове. Говорят, действенный ритуал.

«Фонтан счастья» в парке им. Гагарина.

Здесь даже загадывать ничего не нужно: подходите к фонтану и вкладываете свою ладонь в любую из представленных табличек в зависимости от запроса. А они сулят успех в делах, крепкое здоровье, радость жизни, счастье в семье и много еще чего хорошего.

Памятник студенту у ЮУрГУ.

Это место популярно у студентов. Считается, если перед сессией потереть о скульптуру зачетку, то экзамены сдадутся легко и сессия пройдет успешно.

Как еще можно загадать желание.

Если не хочется прочесывать город в жару в поисках знаковых мест, можно подойти к ближайшему фонтану и, загадав желание, бросить монетку. По традиции монету бросают стоя задом к фонтану правой рукой через левое плечо.

И помните, что в основе всех сбывшихся желаний стоят позитивный настрой, упорство и немного удачи.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabintsy-nazvali-sem-mest-dlya-zagadyvaniya-zhelaniy/