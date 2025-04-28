26 апреля Озерск принял участие во Всероссийском субботнике: студенты и преподаватели ОТИ НИЯУ МИФИ, сотрудники Клинической больницы №71, проектный офис «Люди и города», Совет молодежи ПО «Маяк», неравнодушны жители навели порядок на территории вокруг городской поликлиники: собрали мусор, убрали листву и старые ветки. Итог работы — целый самосвал собранного мусора.

Субботник, как всегда, объединил горожан, которые вносят свой вклад в улучшение внешнего вида города. После работы всех участников ждала чашка горячего чая и положительные эмоции от выполненного дела.

Субботник стал примером того, как, несмотря на неблагоприятные погодные условия, совместные усилия могут привести к положительному результату.

До 12 июня в ходе всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» озерчанам предлагается выбрать 4 общественных территорий из пяти предложенных для голосования и для дальнейшего благоустройства в 2026 году.

Ознакомиться с объектами и проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», с помощью волонтёров. Проголосовать может каждый житель Озерского городского округа старше 14 лет.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/messages/60915/