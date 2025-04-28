В центре внимания. Конкурс хореографических коллективов в ДТДиМ.

Южноуральцам рассказали, какой будет погода на майские праздники.

Прогноз погоды на конец апреля и начало мая составили синоптики. Подробно об этом пишут наши коллеги из ГТРК «Южный Урал». Отмечается, что погода в праздничные дни будет контрастной и неустойчивой из-за быстрого перемещения циклонов и антициклонов. Подробнее