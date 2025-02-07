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КАМАЗ заменил импортную сталь на отечественную продукцию комбината из Челябинской области.

Санкционная политика Запада мотивировала Челябинскую область на активное импортоопережение во многих отраслях: в обрабатывающих производствах, в машиностроительной сфере и производстве измерительных приборов. Многие предприятия работают на опережение.

Сейчас, к примеру, значительная часть импортного металла на камазовском автозаводе замещена продукцией, произведенной в Магнитогорске на металлургическом комбинате. На заседании координационного совета во время визита делегации камского автогиганта обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества.

ММК является основным поставщиком металлопродукции для российских автопроизводителей. В частности, КАМАЗ использует магнитогорскую сталь для производства кабин, лонжеронов и рам грузовиков. В будущем камским предприятием планируется освоение новых марок стали, произведенных в Челябинской области, но уже сейчас КАМАЗ успешно заменил значительную часть импортной продукции на магнитогорскую сталь.

Информация предоствлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131235/