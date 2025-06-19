Кого любят кусать комары.

Фото: нейросеть Leonardo.Ai

Есть две причины, по которым насекомые выбирают людей.

Собравшись большой компанией летом, вы наверняка замечали, что кого-то комары не трогают, а другому не дают покоя? Как же насекомые выбирают себе жертв для укусов?

«В первую очередь кровососов интересует теплый объект. Замечали, сколько слепней летит за нагретой машиной? Соответственно — чем теплее, тем аппетитнее для них»,— сообщает издание Om1.ru.

Еще для насекомых играют роль феромоны. Если комары вас кусают, вы для них привлекательный объект.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/kogo-lyubyat-kusat-komary/