Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

В Копейске отметили Всемирный день велосипедиста.

31 мая в разных городах России в четвертый раз состоялись велогонки, приуроченные ко Всемирному дню велосипедиста. Любители велоспорта со всей Челябинской области собрались на гонку в Копейске.

— Наш краснознаменный город давно является столицей велосипедного спорта Южного Урала! И мы горды этим. Потому что стараемся привить любовь к двухколесному другу каждому копейчанину с раннего детства! — заявила глава города Светлана Логанова.

Копейск не случайно стал местом проведения масштабной велогонки: в городе работает единственная в регионе детская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту, подготовившая многих талантливых спортсменов. Большая часть сборной Челябинской области по велоспорту состоит из копейчан, а 16 выпускников школы входят в состав сборной России.

Торжественное открытие и некоторые заезды состоялись на стадионе «Химик». Среди самых зрелищных моментов мероприятия были соревнования самых юных участников — дети двух-трех лет соревновались на велобегах. Также прошли гонки на мини-велосипедах. Профессиональные спортсмены состязались в семи заездах на велодроме парка Победы.

По итогам соревнований победителям и призерам вручили медали Минспорта России. Кроме того, директор спортивной школы Оксана Курзина получила ключи от нового автомобиля, который будет использоваться для подготовки юных спортсменов, сообщили в администрации города.

Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы популяризировать велоспорт, подчеркнуть его пользу для здоровья и экологии, а также повысить безопасность велосипедистов и пешеходов. К этому дню в разных странах мира проходят мероприятия, направленные на развитие велосипедной культуры.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/sport/1133610/