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Для жительниц Челябинской области стало больше доступных профессий.

Для жительниц Челябинской области стало больше доступных профессий.

 

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Для жительниц Челябинской области стало больше доступных профессий.

Более чем в четыре раза в России сократили число запрещенных для женщин профессий. Список пересмотрели благодаря внедрению цифровых технологий в некоторые специальности. Цифровизация позволила значительно снизить вредное влияние на организм женщины, а в некоторых случаях полностью его исключить.

О том, что перечень запрещенных профессий для женщин сократился в более чем в четыре раза, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на стратегической сессии «Социальное благополучие северян: принципы государственной политики», которая состоялась во время второго форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России». По ее словам, теперь женщины могут работать даже в горной промышленности при условии автоматизированных линий.

При этом, как сообщает информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на Ольгу Баталину, в России уже есть женщина, которая работает машинистом грузового локомотива. Это первая представительница прекрасного пола, освоившая такую специальность.

Профессии, которые числятся в списке запрещенных для женщин, как правило, отличаются тяжелым физическим трудом, а также вредными и опасными условиями работы. Но цифровизация и автоматизация постепенно решает эту проблему.

На днях в Челябинске завершился федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства, который посетили более 2 400 южноуральцев. Все участники смогли напрямую пообщаться с представителями 33 ведущих предприятий региона, получить карьерные консультации, поучаствовать в тренингах и мастер-классах.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141624/

2026-07-01PKT13:21:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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