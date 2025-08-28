Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими на Южном Урале в августе.

Фото: Олег Каргаполов, из архива «Вечернего Челябинска»

Как показал анализ вакансий от платформы для поиска работы, в Челябинской области самые высокие зарплаты в августе 2025 года предлагают представителям рабочих и управленческих специальностей. Среди рабочих профессий лидирует сварщик с медианной зарплатой в 204,9 тысячи рублей. Что интересно, тенденция характерна не только для региона, но и для страны в целом. Сварщики в августе по размеру зарплаты обошли айтишников, которые ранее лидировали в списке профессий с самой впечатляющей оплатой труда.

Водители на Южном Урале также востребованы, и им готовы платить в среднем 200,8 тысячи рублей. В списке высокооплачиваемых рабочих специальностей оказались еще прорабы и мастера строительно-монтажных работ (181,4 тысячи рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (165 тысяч рублей), маляры и штукатуры (158,4 тысячи рублей).

Что касается управленческих позиций, то здесь на первом месте коммерческий директор с зарплатой в 300 тысяч рублей. Также высоко ценятся технические директора (CTO), директора по информационным технологиям (CIO), руководители отделов маркетинга и рекламы, а также директора по персоналу (HRD), которым предлагают около 150 тысяч рублей в месяц.

Напомним, по данным аналитиков РИА «Новости», почти треть жителей Челябинской области получают зарплату выше средней по стране.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1135355/